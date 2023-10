Im vergangenen Jahr und kurz nach dem Verkaufsstart der iPhone 14 Familie hatten wir uns intensiver mit der Frage beschäftigt, auf welche Fahrradhalterung wir bei unserem iPhone 14 Pro Max setzen sollen. Nachdem wir uns ausführlich mit der Materie beschäftigt hatten, fiel unsere Wahl auf SP Connect. Mittlerweile sind iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf den Markt und SP Connect bietet direkt passende Cases für seine Fahrradhalterung an. Seit Kurzem werden diese auch ausgeliefert, so dass auch unser Paket bereits eingetrudelt ist.

SP Connect: iPhone-Fahrradhalterungen für die neuen iPhone 15 Modelle sind da

Wie eingangs erwähnt, haben wir uns im vergangenen Jahr intensiver mit der Materie auseinandergesetzt, welche iPhone-Fahrradhalterung uns zukünftig begleiten soll. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so stolpert man irgendwann auch über SP Connect. Der Hersteller spricht grundsätzlich nicht nur Fahrradfahrer, sondern auch Motorradfahrer, Autofahrer sowie weitere Anwenderkreise an.

Vom Prinzip her, entscheidet ihr euch für eine Basis-Halterung für euer Fahrrad (hier bietet SP Connect verschiedene Lösungen an) und wählt anschließend ein Phone-Case aus. Hier bedient der Hersteller nicht nur Apple-Nutzer, sondern auch Samsung-, Google-, und Xiaomi-Anwender. Zudem gibt es eine universelle Lösung. Egal, für welches Modell ihr euch entscheidet, ihr könnt euer Smartphone und Quer- und im Hochformat installieren.

Kurz nach der Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle hat SP Connect auch Phone-Cases für iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ins Portfolio aufgenommen. Diese lassen sich bereits über den SP Connect Online Store bestellen und der Hersteller auch bereits mit der Auslieferung begonnen. Kostenpunkt: 29,99 Euro.

Mit diesen seid ihr für die neuen iPhone 15 Modelle gerüstet. Falls ihr zur Winter-Saison nicht direkt ein neues Phone-Case von SP Connect benötigt, so stellt dies in unseren Augen auch ein ideales Weihnachtsgeschenk dar. Aktuell scheinen die neuen iPhone 15 Phone Cases von SP Connect ausschließlich über hauseigenen Store erhältlich zu sein. Weitere Stores bedient man erst zu einem späteren Zeitpunkt. So ist bei Amazon beispielsweise aktuell die iPhone 14 Familie als neuestes iPhone-Modell gelistet.