Es ist mehr als zwei Jahre her, dass Apple den neu gestalteten 24 Zoll iMac auf den Markt gebracht hat. Fans warten also schon länger auf ein Update. Apple hat sich zwar bisher über die Zukunftspläne des iMac ausgeschwiegen, aber der japanische Blog MacOtakara vermutet, dass eine Hardware-Revision bevorstehen könnte, da es Verzögerungen bei den Auslieferungen gibt.

Verzögerungen bei iMac-Auslieferungen

Der Blog MacOtakara weist darauf hin, dass bestimmte Konfigurationen des aktuellen M1 iMac eine relative lange Lieferzeit haben. Eine Erhöhung von SSD und RAM kann die Auslieferung des Geräts beispielsweise auf November verschieben.

Wenn es um Hardware-Gerüchte geht, ist MacOtakara für gewöhnlich gut informiert. In diesem Fall gehen die Kollegen davon aus, dass die iMac-Liefertermine ein Indikator für eine bevorstehende Hardware-Revision sind. Laut der Webseite plant Apple möglicherweise ein Upgrade des M1-Chips auf M2- und M2-Pro-Optionen.

Der M1 iMac wurde am 21. Mai 2021 veröffentlicht, es ist also schon einige Zeit seit seiner Einführung vergangen. Bis heute hat er trotz einer langen Reihe von Gerüchten kein M2-Update erfahren, während alle anderen Macs von Apple ein solches erhalten haben.

Die Schlussfolgerung, dass eine lange Vorlaufzeit für die Konfiguration auf eine bevorstehende Aktualisierung hinweist, ist hier jedoch bestenfalls optimistisch. Denn jede Basiskonfiguration des 24 Zoll iMac ist sofort lieferbar oder kann im Apple Store abgeholt werden. Einige der konfigurierbaren Modelle können auch in einem Apple Store vor Ort abgeholt werden.

Letzten Monat sagte der Lieferkettenanalyst Ming-Chi Kuo, dass es unwahrscheinlich sei, dass Apple in diesem Jahr neue MacBooks mit dem M3-Chip auf den Markt bringen würde, aber ein neuer iMac wurde in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Es wird nicht erwartet, dass Apple im Oktober eine Veranstaltung abhält. Sollte es also in diesem Monat einen neuen iMac geben, würde er wahrscheinlich in einer Pressemitteilung von Apple angekündigt werden.