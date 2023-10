Die erste Beta-Version von iOS 17.2 ist da, und sie enthält die neue Tagebuch-App. Apple stellte die App erstmals auf der WWDC im Juni vor und versprach eine neuartige Methode, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle festzuhalten. MacRumors hat sich die neue Tagebuch-App in der aktuellen Beta-Version genauer angeschaut und zeigt uns, was sie zu bieten hat.

Maschinelles Lernen trifft Erinnerungen

Die Tagebuch-App hat eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Wenn man sie zum ersten Mal öffnet, kann man festlegen, welche Informationen die App für Schreibanregungen vom iPhone abrufen kann. Zu den Optionen gehören Trainingsaktivitäten, Medien wie Podcasts und Musik, Fotos und wichtige Orte. Mit der „+“-Schaltfläche können neue Einträge erstellt werden.

Apple lässt euch die Wahl. Ihr könnt einfach drauflosschreiben, was ihr erlebt habt, plant zu machen oder was euch sonst noch auf dem Herzen liegt. Tagebucheinträge können mit Bildern, Standortinformationen und Sprachaufzeichnungen versehen werden.

Die App bietet auch „personalisierte Vorschläge“ für Momente an, an die ihr euch womöglich erinnern und über die ihr schreiben möchtet. Diese Vorschläge erfolgen mithilfe von maschinellem Lernen. Sie basieren auf den kürzlichen Aktivitäten der Nutzer, wie z.B. Fotos, Personen, Orte und Trainingseinheiten. So wird das Schreiben im Tagebuch erleichtert.

Die Verarbeitung erfolgt vollständig auf dem iPhone, was bedeutet, dass niemand außer euch Zugriff auf eure Informationen erhält. Die Tagebuch-App ist außerdem mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgestattet. Zudem habt ihr die Möglichkeit, das Tagebuch mit der Authentifizierung über Face ID oder Touch ID zu sperren.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Schreibanregungen : Dies sind maßgeschneiderte Vorschläge zur Einleitung von Tagebucheinträgen. Beispiele sind: „Was war das Highlight deiner Reise?“ oder „Welche Geschichte steckt hinter diesen Fotos?“.

: Dies sind maßgeschneiderte Vorschläge zur Einleitung von Tagebucheinträgen. Beispiele sind: „Was war das Highlight deiner Reise?“ oder „Welche Geschichte steckt hinter diesen Fotos?“. Im Tagebuch speichern : Ermöglicht es, vorgeschlagene Momente für spätere Überlegungen zu speichern.

: Ermöglicht es, vorgeschlagene Momente für spätere Überlegungen zu speichern. Finden und Filtern : Ermöglicht es euch, Einträge chronologisch zu durchsuchen und bestimmte Einträge zum späteren Nachschlagen zu markieren.

: Ermöglicht es euch, Einträge chronologisch zu durchsuchen und bestimmte Einträge zum späteren Nachschlagen zu markieren. Einträge markieren : Setzt ein Lesezeichen für Einträge, damit ihr sie später schnell wiederfinden könnt.

: Setzt ein Lesezeichen für Einträge, damit ihr sie später schnell wiederfinden könnt. Share Sheet : Eine Funktion, mit der Musik, Podcasts oder persönliche Gedanken zu verschiedenen Inhalten direkt in das Tagebuch integriert werden können.

: Eine Funktion, mit der Musik, Podcasts oder persönliche Gedanken zu verschiedenen Inhalten direkt in das Tagebuch integriert werden können. Benachrichtigungen : Benachrichtigt euch, wenn neue Tagebuch-Vorschläge verfügbar sind.

: Benachrichtigt euch, wenn neue Tagebuch-Vorschläge verfügbar sind. Tagebuch-Zeitplan: Ermöglicht es euch, eine Routine einzurichten, um das Tagebuchschreiben in euer tägliches Leben einzubinden.