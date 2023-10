Im Laufe der letzten Nacht hat Apple ein neues MacBook Pro in Kombination mit der M3-Chip-Familie vorgestellt. Die neuen Modelle – zumindest die mit M3 Pro und M3 Max Chips – sind in der neuen Farboption Space Schwarz erhältlich. Parallel dazu ist ein neues USB-C auf Magsafe 3 Kabel ebenfalls in Space Schwarz zum Preis von 55 Euro verfügbar.

Apple bringt USB-C auf Magsafe 3 Kabel in Space Schwarz auf den Markt

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass Apple die neuen MacBook Pro mit einem farblich passenden USB-C auf Magsafe 3 Kabel ausliefert. Mit der neuen Farboption Space Schwarz bietet Apple nun auch ein neues, farblich passendes USB-C auf Magsafe 3 Kabel an. Genau dieses lässt sich auch separat bestellen.

Neben der Farbvariante Space Black könnt ihr das 2 Meter lange USB-C auf Magsafe 3 Kabel auch in den Farben Space Grau, Mitternacht, Polarstern und Silber bestellen. Das Kabel ist mit dem MacBook Pro (Modelle 2021 und 2023) sowie dem MacBook Air (Modelle 2022 und 2023) kompatibel. Apple beschreibt das Kabel wie folgt

Dieses 2 m Ladekabel hat einen magnetischen MagSafe 3 Anschluss, mit dem der Stecker wie von selbst zum Ladeanschluss deines Mac Notebooks findet. Kombiniere es mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um dein Notebook an einer Steck­dose zu laden und schnelles Laden zu nutzen. Die magnetische Verbindung ist stark genug, um ein versehent­liches Trennen in den meisten Fällen zu verhindern. Falls aber jemand über das Kabel stolpert, löst es sich – und dein Mac Notebook bleibt, wo es ist. Eine LED leuchtet orange, wenn die Batterie lädt, und grün, wenn sie voll geladen ist. Gefertigt mit einem gewobenen Design für lange Haltbarkeit.

Das USB-C auf Magsafe 3 Kabel könnt ihr über den Apple Online Store zum Preis von 55 Euro bestellen.