Apples Tap to Pay Funktion erweitert seine globale Reichweite und wird nun auch in der Ukraine eingeführt. Die Zahlungsmethode bietet einen bequemen Transaktionsprozess für kleine Unternehmen. Tap to Pay ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

PrivatBank unterstützt Tap to Pay

Früher mussten kleine Unternehmen, die Kartenzahlungen akzeptieren wollten, ein teures spezielles Kartenterminal kaufen oder mieten. Die ersten Modelle waren kabelgebunden, bevor sich drahtlose Versionen durchsetzten.

Dann kam eine elegantere und günstigere Lösung in Form von kleinen kontaktlosen Bezahlgeräten auf, die über eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden waren. Das Unternehmen gab den Betrag in eine iPhone-App ein, und der Kunde tippte das kontaktlose Gerät an, um zu bezahlen. Tap to Pay auf dem iPhone macht die Sache noch bequemer, da die separate kontaktlose Box nicht mehr benötigt wird. Stattdessen tippt der Kunde mit seiner Karte, seinem iPhone oder seiner Apple Watch auf das iPhone, das dem Händler gehört.

Die Funktion wurde erstmals im Februar letzten Jahres angekündigt und schrittweise in den USA durch eine wachsende Zahl von Zahlungsdienstleistern eingeführt. Später wurde Tap to Pay auch in Taiwan, Australien, Großbritannien, den Niederlanden und Brasilien ausgerollt.

Die Ukraine ist nun die siebte Region, in der Tap to Pay unterstützt wird. Die PrivatBank ist die erste Zahlungsplattform, die ihren Geschäftskunden in der Ukraine Tap to Pay auf dem iPhone anbietet.

„Wir freuen uns, Tap to Pay auf dem iPhone für Unternehmer und Unternehmen in der Ukraine einzuführen und diese einfache und sichere Lösung anzubieten, die mehr Flexibilität bei der Annahme von Zahlungen für Unternehmen jeder Größe bietet, vom Straßenverkäufer bis zum großen Einzelhändler“, sagte Gerhard Boesch, Vorstandsvorsitzender der PrivatBank. „Als staatliche Bank mit dem größten Anteil an kleinen und mittelständischen Unternehmen fühlen wir uns verpflichtet, Unternehmen bei der Skalierung – und beim Sparen – mit schnellen, persönlichen Zahlungslösungen zu unterstützen.“

Apple will mit Tap to Pay nach eigenen Aussagen eine einfache, sichere und private Möglichkeit anbieten, kontaktlose Zahlungen mit der Leistung, der Sicherheit und dem Komfort des iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Dabei legt das Unternehmen einen besonders großen Wert auf den Datenschutz.

Das System nutzt die gleiche Technologie, die auch Apple Pay schützt, um die Zahlungsdaten der Kunden zu schützen. Die Transaktionen werden verschlüsselt und mit dem Secure Element verarbeitet, wodurch sichergestellt wird, dass nicht einmal Apple die Details der Einkäufe oder deren Käufer kennt. Secure Element ist ein zertifizierter Chip, der die Branchenstandards erfüllt und auf dem die Java Card Plattform ausgeführt wird, die mit den Anforderungen für elektronische Zahlungen der Finanzbranche kompatibel ist.