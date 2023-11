Laut einem Bericht von Bloomberg hat Apple ein weit fortgeschrittenes Projekt abgebrochen, das die Kompatibilität der Apple Watch mit Android-Geräten ermöglicht hätte. Das als Projekt Fennel bekannte Vorhaben zielte darauf ab, den Markt für Wearables zu erweitern, insbesondere in Regionen mit geringer iPhone-Verbreitung. Zudem wirft Bloomberg einen Blick auf die Zukunft der Apple Watch und zeigt, was wir an neuen Gesundheitsfunktionen erwarten können.

Absage für plattformübergreifende Kompatibilität

Einem Bericht von Bloomberg zufolge standen die Apple-Ingenieure kurz vor der Fertigstellung der Integration der Apple Watch mit Android. Dies hätte einen bedeutenden Wandel in der Strategie von Apple markiert und Android-Nutzern möglicherweise Zugang zu Apples Gesundheitsfunktionen und anderen Funktionalitäten verschafft.

Trotz des Potenzials für einen breiteren Kundenstamm entschied sich Apple, das Projekt Fennel aus geschäftlichen Gründen zu verwerfen. Insider gehen davon aus, dass die Kopplung der Apple Watch mit Android den exklusiven Reiz für das iPhone verringert hätte.

Welche Funktionen Android-Besitzern zur Verfügung gestanden hätten, bleibt ungewiss. Wären die Funktionen auf Basisanwendungen (Timer, Alarme, Wetter usw.) beschränkt gewesen oder hätte Apple eine Integration mit Gesundheitsfunktionen umgesetzt. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob Android-Besitzer über die Kompatibilität Zugang zu iMessage und anderen exklusiven Apple-Diensten erhalten hätten.

Die Zukunft der Apple Watch

Bloomberg erwähnt auch zukünftige Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch, einschließlich der Möglichkeit zur Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe, sowie über die anhaltende Herausforderung, eine Technologie zur Blutzuckermessung zu entwickeln.

Die Blutdruckmessung mit der Apple Watch wird schon länger erwartet. Trotz der vielen Sensoren der Apple Watch, bleibt die genaue Überwachung des Blutdrucks eine der größten Herausforderungen. Es handelt sich dabei um eine Gesundheitsmetrik, die fast jeder messen möchte, die aber auf einem Gerät, das länger am Handgelenk getragen werden soll, nur schwer zu realisieren ist.

In einem Patent beschrieb Apple eine mögliche Umsetzung. So soll das Unternehmen an einem System arbeiten, das auf eine dehnbare Kammer setzt, so wie wir es von klassischen Blutdruckmessgeräten kennen. Die Mechanik könnte im Armband untergebracht werden. Für die Umsetzung experimentiert Apple mit verschiedenen Methoden. Unter anderem gibt es Beschreibungen für eine Blutdruckmessvorrichtung, die mit Flüssigkeit oder Luft gefüllt wird, um den notwendigen Druck am Armband aufzubauen.

Auch die Blutzuckermessung mit der Apple Watch ist Dauergast in der Gerüchteküche. Gerüchten zufolge ist Apple schon seit einiger Zeit daran interessiert, die Apple Watch mit einer Blutzuckermessfunktion zu erweitern. Das Unternehmen soll im Jahr 2017 ein Team von biomedizinischen Ingenieuren und Beratern gegründet haben, das speziell an Sensoren zur nicht-invasiven Überwachung des Blutzuckerspiegels arbeitet. Apple verfügt bereits über einige Patente, die sich mit einer nicht-invasiven Bestimmung des Blutzuckergehalts beschäftigen. Die Arbeit an dem Sensor soll bis zu Versuchen an klinischen Standorten in der San Francisco Bay Area fortgeschritten sein. Apple-CEO Tim Cook wurde sogar beim Testen eines vermeintlichen Prototyps eines Glukosemonitors gesichtet, der mit seiner Apple Watch verbunden war.