Apple hat den Hochleistungsmodus in macOS für das 14 Zoll MacBook Pro mit dem neuen M3 Max Chip freigeschaltet. Die Funktion, die bisher exklusiv dem 16 Zoll Modell vorbehalten war, kann die Leistung bei intensiven Aufgaben auf Kosten eines erhöhten Lüftergeräuschs verbessern.

Hochleistungsmodus im 14 Zoll MacBook Pro

Standardmäßig ist auf dem Mac der Modus „Automatisch“ aktiviert, der ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Leistung bietet. Im Modus „Energie sparen“ wird der Energieverbrauch reduziert, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Im Hochleistungsmodus können die Lüfter mit höheren Geschwindigkeiten betrieben werden. Dank der zusätzlichen Kühlleistung kann das System bei sehr intensiven Aufgaben eine höhere Leistung bereitstellen.

Der Hochleistungsmodus soll die Leistung insbesondere bei grafikintensiven Arbeitsabläufen verbessern. In Videobearbeitungs- und 3D-Anwendungen können Exporte schneller ausgeführt und die Wiedergabe flüssiger werden, wenn der Hochleistungsmodus aktiviert ist. Im Gegenzug wird im Hochleistungsmodus der Lüfter schneller und somit auch lauter sein, wenn das System mehr Leistung liefert. Der Hochleistungsmodus kann unabhängig davon verwendet werden, ob der Mac an eine Stromquelle angeschlossen ist oder nicht.

Die Erfahrungen mit dem Hochleistungsmodus beim 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Max-Chip sind laut Jason Snell von Six Colors gemischt. In seinem Testbericht kommentiert Snell die deutliche Zunahme des Lüftergeräuschs und verglich es mit dem Geräusch eines Haartrockners bei maximaler Belastung. Die tatsächlichen Leistungssteigerungen in seinen Tests waren jedoch nicht sonderlich groß. Er schreibt:

„Für einige Tests habe ich das MacBook Pro in den Hochleistungsmodus versetzt, der jetzt sowohl bei den 14 als auch bei den 16 Zoll Modellen in der M3 Max Konfiguration verfügbar ist. (Zuvor war er nur bei den 16 Zoll Modellen verfügbar.) Bei den Tests, die ich durchgeführt habe, hat das keinen großen Unterschied gemacht, aber die Lüfter haben sich sehr laut eingeschaltet. Mit Ausnahme einiger schwerer CPU-Aufgaben im Hochleistungsmodus waren die Lüfter des MacBook Pro entweder leise oder bei einigen schwereren Aufgaben zwar hörbar, aber nicht unangenehm. Aber wenn man das Notebook im Hochleistungsmodus stark beansprucht, klingt es eher wie ein Föhn.“

Ihr könnt den Hochleistungsmodus in den Systemeinstellungen unter dem Punkt „Batterie“ aktivieren. Wählt hierfür unter „Energiemodus“ im Einblendmenü „Im Batteriebetrieb“ oder „Mit dem Netzteil betrieben“ die Option „Hochleistungsmodus“.