Nachdem Apple in der vergangenen Woche den neuen iMac mit M3-Chip vorgestellt hat, feierte dieser am gestrigen Tag seinen Verkaufsstart. Frühbesteller erhalten ihre Geräte ausgeliefert und gleichzeitig ist der neuen iMac vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Partner erhältlich. Wie nun bekannt wird, unterstützt der neue iMac mit M3-Chip auch hochohmige Kopfhörer.

Neuer iMac mit M3 unterstützt hochohmige Kopfhörer

Apple hat den 24 Zoll iMac punktuell verbessert und den Geräten nicht nur den neuen M3-Chip spendiert. Darüberhinaus setzt Apple neuerdings auf Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.3. Nun wird eine weitere Verbesserung des neuen 24 Zoll iMac bekannt.

Apple hat das Support Dokument #HT212856 aktualisiert und bestätigt mit diesem, dass der neuen iMac mit M3-Chip hochohmige Kopfhörer unterstützt. Apple schreibt unter anderem

Die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an kompatiblen Mac-Computern bietet eine DC-Lasterkennung und einen adaptiven Spannungsausgang. Dein Mac kann die Impedanz des angeschlossenen Geräts erkennen und passt seinen Ausgang an Kopfhörer mit niedriger und hoher Impedanz sowie an Audiogeräte mit Line-Pegel an Wenn du Kopfhörer mit einer Impedanz von weniger als 150 Ohm anschließt, liefert die Kopfhörerbuchse bis zu 1,25 Volt RMS. Bei Kopfhörern mit einer Impedanz von 150 bis 1.000 Ohm liefert die Kopfhörerbuchse 3 Volt RMS. Dadurch kann ein externer Kopfhörerverstärker überflüssig werden. Mit Impedanzerkennung, adaptivem Spannungsausgang und einem integrierten Digital-Analog-Wandler, der Abtastraten von bis zu 96 kHz unterstützt, kannst du Hi-Fi-Audio in voller Auflösung direkt über die Kopfhörerbuchse deines Mac genießen.

Folgende Macs unterstützen hochohmige Kopfhörer: