Die Apple Watch hat wieder einmal ihre Leistungsfähigkeit in Notfallsituationen bewiesen. Dieses Mal spielte eine Apple Watch Ultra eine wichtige Rolle bei der Rettung eines Mannes mit Typ-1-Diabetes. So erinnert sich Josh Furman in einem Interview an einen schweren Sturz, nachdem er bewusstlos geworden war. Die clevere Uhr erkannte den Sturz und kontaktierte den Notruf, was ihm laut eigenen Aussagen das Leben gerettet hat.

Notruf per Sturzerkennung

Josh Furman (40) erlitt einen starken Blutzuckerabfall, der dazu führte, dass er das Bewusstsein verlor und stürzte. Dieser Vorfall hätte einen schlimmen Ausgang nehmen können, wenn er nicht seine Apple Watch Ultra getragen hätte. Die Uhr erkannte den Sturz und kontaktierte über ihre automatische Wählfunktion den Notdienst.

„Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, aber als ich wieder zu mir kam, hatte die Apple Watch den Notruf abgesetzt“, sagte Furman. „Aber ich konnte nicht sprechen. Ich hörte mich an, als hätte ich den Mund voller Murmeln. Der Notruf konnte mich nicht verstehen, aber sie hatten das GPS der Uhr und wussten daher, wo ich war.“

Laut KSNV spielte Furmans Apple Watch eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung seiner Sicherheit, indem sie nicht nur den Notruf wählte, sondern auch seine Notfallkontakte benachrichtigte. So konnte Furmans Mutter die Sanitäter über seinen Gesundheitszustand informieren.

Die Sturzerkennung setzt die Sensoren der Apple Watch (ab Series 4) ein, um einen schweren Sturz zu erkennen. Wenn die Apple Watch feststellt, dass der Träger sich nach einem vermutlichen Sturz ungefähr eine Minute nicht bewegt hat, beginnt ein Countdown von 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird mit einem haptischen Feedback auf das Handgelenk getippt und ein Alarmton ausgesendet. Der Hinweiston wird lauter, sodass man selber oder jemand in der Nähe ihn hören kann. Wenn der Benutzer nicht eingreift, ruft das Gerät automatisch den Notdienst mit einer aufgezeichneten Nachricht und der Standortinformation an.

Die Apple Watch wurde wiederholt dafür gelobt, in schwierigen Situationen zu helfen. Im Mai konnte sich beispielsweise ein Mann aus Ontario glücklich schätzen, dass die Sturzerkennungsfunktion der Apple Watch nach einem Unfall rechtzeitig Hilfe alarmiert hatte. Bei der Gelegenheit kann die clevere Uhr auch wichtige Hinweise für eine Diagnose von bestimmten Krankheiten geben, wie zuletzt ein Fall aus Minnesota zeigte.