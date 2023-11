Apple arbeitet aktuell an einem Bugfix-Update für da iPhone (und vermutlich auch für das iPad). So gibt es konkrete Hinweise auf iOS 17.1.2 in den Server-Statistiken erster Webseiten. Wann das Update freigegeben wird, kann nur gemutmaßt werden. In der 48. Kalenderwoche könnte es soweit sein.

Apple arbeitet an iOS 17.1.2

Unsere Kollegen von Macrumors haben in ihren Serverstatistiken ersten Hinweise auf iOS 17.1.2 gefunden. Bei dem kommenden Update auf iOS 17.1.2 dürfte es sich um ein reines Bugfix-Update handeln. Welche Probleme Apple mit iOS 17.1.2 angehen wird, ist allerdings unbekannt. So könnte Apple unter anderem vereinzelte WiFi-Probleme angehen, die nach der Freigabe von iOS 17.1.1 aufgetaucht sind. Von daher könnte Apple genau diese Ungereimtheiten angehen, noch bevor Apple die finale Version von iOS 17.2 zur Verfügung stellt. Zudem könnte ein Problem im Zusammenhang mit HomeKit und Push-Benachrichtigungen beseitigt werden.

Für gewöhnlich veröffentlicht Apple keine iOS-Updates in der Thanksgiving-Woche, da viele Mitarbeiter die ganze Woche Urlaub nehmen, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Dies könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass die finale Version von iOS 17.1.2 in der kommenden Woche freigegeben wird. iOS 16.1.2 wurde im letzten Jahr am 30. November veröffentlicht.

Mit iOS 17.1.1 hat Apple verschiedene Bugs beseitigt. Unter anderem wurde ein Problem beim drahtlosen Laden in BMWs und in Kombination mit Wetter-Widget behoben. Derzeit laufen die Arbeiten an iOS 17.2. Die ersten drei Beta wurden bereits veröffentlicht (hier, hier und dort könnt ihr die Neuerungen nachlesen), mit der finalen Version ist Anfang Dezember zu rechnen.

