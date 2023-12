Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Anker im Frühjahr 2023 ein erstes SOLIX Balkonkraftwerk auf den Markt gebracht hat. Genau genommen, stellte Anker zum damaligen Zeitpunkt zwei unterschiedliche Solarpanele zur Verfügung. Mittlerweile bietet Anker eine dritte, leistungsstärkere Option an. Diese könnt ihr aktuell in Kombination mit einem Speicher zum drastisch reduzierten Preis kaufen. Aber auch ohne den externen Speicher (Solarbank E1600) könnt ihr kurz vor Weihnachten bares Geld sparen.

Anker SOLIX Balkonkraftwerk (1080W) mit Speicher drastisch reduziert

Anker SOLIX startete mit dem RS40B (410W) und dem RS40P (445W) Solarpanel. Für gewöhnlich besteht ein Balkonkraftwerk aus jeweils zwei dieser Panels, so das ihr auf eine Gesamtleistung von 820W bzw. 890W kommt (hier unser Test zum Anker SOLIX Balkonkraftwerk)

Seit der Einführung der SOLIX Balkonkraftwerke im vergangenen Jahr hat sich einiges getan. Anker liefert seine Balkonkraftwerke mittlerweile mit dem MI80 Mikrowechselrichter aus. Sobald es die gesetzlichen Regelungen in Deutschland ermöglichen, erhält der Wechselrichter ein kostenloses over-the-air-Upgrade über die Anker-App und wird von 600W auf 800W freigeschaltet. Zudem hat Anker mit der Solarbank E1600 einen Speicher (hier unser Test) für sein Balkonkraftwerk auf den Markt gebracht und neue SOLIX Powerstationen eingeführt.

Seit Kurzem wird auch ein drittes Solarpanel von Anker angeboten. Die Rede ist vom RS50B. Dieses bietet 540W und im Duo somit satte 1080W. Stehen 1080W und 600W (bzw. zukünftig 800W), die der Mikrowechselrichter bereitstellen darf, nicht im Kontrast? Ganz im Gegenteil. Mit den 1080W habt ihr eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit an die 600W bzw. 800W Grenze heranzukommen. Dabei denken wir an den gesamten Tagesverlauf und den Sonnenstand, wolkigere Tage oder einfach an die Winterzeit, bei der die Sonnenstunden niedriger als im Sommer sind.

Die höhere Energieaufnahme der RS50B Solarmodule wird durch eine größere Aufnahmefläche ermöglicht. Die erweiterten Maße sorgen dafür, dass sich die Anlage vor allem an Nutzer mit Flachdach oder freien Flächen auf der Terrasse oder im Garten wendet. Durch die Reduzierung der Zellengröße verbessert die Anker Halbzellentechnologie die Energieproduktion, minimiert Leistungsverluste aufgrund von Schatten und erreicht einen Wirkungsgrad von 23 Prozent.

Wenn ihr eine entsprechende Aufstellfläche zur Verfügung stellen könnt, werdet ihr wird mit der bislang höchsten Effizienz eines Anker SOLIX-Systems belohnt. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die Größe eines Panels 2278 x 1134 x 30mm beträgt. Beim Aufbau empfiehlt es sich, ein ein Familienmitglied, einen Freund, einen Bekannten oder Nachbarn kurz um Hilfe zu bitten. Zwingend erforderlich ist dies allerdings nicht. Der alleinige Ausbau ist allerdings aufgrund der Größe der Panels etwas umständlicher. In weniger als zwei Stunden solltet ihr mit dem Aufbau fertig sein. Sämtliches Werkzeug und eine detaillierte Aufbauanleitung machen das „Do it yourself“-Projekt auch für Hobby-Handwerker mit zwei linken Händen zum Kinderspiel.

Aktuelle Rabatt-Aktion von Anker

Das Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit 2x 540W Solarpanel und MI80 Mikrowechselrichter kostet aktuell nur 699 Euro. Das Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Halterungen, 2x 540W Solarpanel und MI80 Mikrowechselrichter schlägt aktuell nur mit 749 Euro zu Buche. Entscheidet ihr euch für das Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Halterungen, 2x 540W Solarpanel, MI80 Mikrowechselrichter und Anker Solarbank E1600 Speicher, so werden derzeit nur 1448 Euro fällig. Dabei handelt es sich definitiv um Tiefpreise. Niedrigere Preise haben wir bis dato noch nicht erlebt.

Um die rabattierten Preise in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr lediglich auf der Amazon Produktseite den Rabatt-Coupon aktivieren. Während des Bestellprozesses wird der Rabatt dann an der Kasse abgezogen. Laut Anker ist die Aktion nur sehr kurze Zeit bzw. solange der Vorrat reicht gültig.

Anker SOLIX Balkonkraftwerk (1080W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

ENORME 23% EFFIZIENZ: Lade sorgenfrei mit einer beeindruckenden Unwandlungsrate von 23%, und damit...

Anker SOLIX RS50B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 1080 Wp Photovoltaik-Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Nutze mit den komplett schwarzen 1080Wp PV-Panels (2× 540W) eine...

DAS LANGLEBIGE BALKONSOLARSYSTEM: Entwickelt für jahrzehntelange Leistung, erzeugen die RS50B...

