Apple hat von der Tierrechtsorganisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) den Titel „2023 Company of the Year“ erhalten. Die Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund von Apples Engagement, Leder aus seinem Zubehörsortiment zu verbannen. Bei der Gelegenheit schauen wir uns auch an, wie man Apples Feingewebe-Case am besten reinigt und Verunreinigungen vermeiden kann.

PETA würdigt die Umweltbemühungen von Apple

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, verwendet Apple kein Leder mehr in allen neuen Produkten, inklusive iPhone-Zubehör. In dem Zusammenhang hat Apple ein neues Feingewebe-Case für das iPhone 15 eingeführt. Dieses Textil besteht zu 68 Prozent aus Material, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen wurde, und erzeugt so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO₂-Emissionen.

PETA lobt in einem Blog-Beitrag die Entscheidung von Apple, Leder aus der Produktpalette zu entfernen und bis 2023 klimaneutral zu werden. Laut PETA ist Apples Entscheidung, ausschließlich lederfreies Zubehör anzubieten, ein Schritt, der sowohl Tieren als auch der Umwelt zugutekommt und dazu beiträgt, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

PETA schreibt:

„Apple braucht wahrscheinlich nicht noch mehr Auszeichnungen – das Unternehmen ist seit Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt – aber die Entscheidung der Marke, die Verwendung von Leder in allen Produktlinien einzustellen, ist ein großer Gewinn für unsere tierischen Mitbewohner und den Planeten. PETA ist stolz darauf, Apple für diesen vorbildlichen Schritt zu unserem Unternehmen des Jahres 2023 zu küren.“

Die Auszeichnung von Apple als Unternehmen des Jahres 2023 durch PETA unterstreicht die wachsende Bedeutung der unternehmerischen Verantwortung in Bezug auf ökologische und ethische Praktiken. Die Initiativen von Apple dienen als Vorbild für andere Unternehmen und zeigen, wie sich Geschäftspraktiken weiterentwickeln können, um ökologischen und ethischen Standards zu entsprechen.

Pflege-Tipps für das iPhone 15 Feingewebe-Case

Während insgesamt der Umweltaspekt bei der neuen iPhone-Generation branchenführend ist, erhielt das Feingewebe-Case für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro gemischte Beurteilungen von Verbrauchern. Abnutzungserscheinungen und Kratzer an Apples feinem neuen Zwirn sind einige der geäußerten Kritiken, die derzeit im Gespräch sind. Apple erklärte, dass einige Kratzer sich mit der Zeit verringern können.

Wenn das Feingewebe leicht zerkratzt wird, brechen die Fasern nicht, aber der Kratzer führt dazu, dass die betroffenen Fasern das Licht unregelmäßig reflektieren, was bedeutet, dass es einen sichtbaren Strich gibt. Die Weichheit des Materials bedeutet auch, dass Gegenstände in der Tasche mit dem Case eine Vertiefung hinterlassen können. Passend hierzu wiederholte das Unternehmen, dass MagSafe-Zubehör auf dem Feingewebe-Case leichte Abdrücke hinterlassen wird, wie es auch bei Leder und vielen anderen Materialien der Fall ist.

Um die Oberfläche des Feingewebes schonend zu reinigen, beginnt man damit, ein fusselfreies Tuch in sauberes Wasser einzutauchen. Anschließend wird das Tuch sorgfältig ausgewrungen, bis es nur noch leicht feucht ist. Mit diesem Tuch reibt man dann für etwa eine Minute vorsichtig über die Oberfläche des Feingewebes.

Alternativ könnt ihr laut Apple auch in einem sauberen Behälter 1 Teelöffel (5 ml) Flüssigwaschmittel in 1 Tasse (250 ml) Wasser nehmen und das fusselfreie Tuch mit der Seifenlauge befeuchten. Wichtig ist in diesem Fall, dass ihr zum Abschluss noch einmal mit einem Tuch mit frischem Wasser die Oberfläche abwischt. Zum Abschluss muss das Case nur noch mit einem weichen, fusselfreien Tuch abgetrocknet werden.

Die Reparaturexperten von iFixit geben derweil den Tipp, das Case mit einem wasserabweisenden Spray zu behandeln, um die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Flüssigkeiten zu erhöhen.

Apple iPhone 15 Feingewebe Case mit MagSafe – Schwarz ​​​​​​​ Das Material aus robustem Feintwill fühlt sich weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung des...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach...

Apple iPhone 15 Pro Feingewebe Case mit MagSafe – Schwarz ​​​​​​​ Das Material aus robustem Feintwill fühlt sich weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung des...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 Pro ausrichten, hält das Case ganz...

