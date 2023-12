Was haben Harry Kane, Oppenheimer und ChatGPT gemeinsam? Sie alle gehörten im vergangenen Jahr zu den angesagtesten Suchbegriffen auf Google. Jedes Jahr blickt Google mit dem hauseigenen Jahresrückblick auf die Themen, die die Menschen weltweit bewegt haben. Das Jahr 2023 in Deutschland war geprägt von einer Vielzahl an Ereignissen, die sich in den Google-Suchtrends deutlich widerspiegeln. Diese Trends bieten einen Einblick in die Gedankenwelt der Nutzer und spiegeln die Vielfältigkeit ihrer Interessen, Sorgen und Neugier wider. Von geopolitischen Entwicklungen über kulturelle Ereignisse bis hin zu technologischen Durchbrüchen.

Politik, globale Ereignisse und Schlagzeilen

Im Bereich der Schlagzeilen und Personen waren es vor allem die großen politischen und globalen Ereignisse, die im Mittelpunkt standen. Der Krieg in Israel und Gaza sowie das Erdbeben in der Türkei waren die Themen, die die Menschen am meisten beschäftigten. Diese Suchanfragen verdeutlichen das starke globale Bewusstsein und die Anteilnahme der Deutschen an internationalen Krisen und Katastrophen. Daneben erregten auch kulturelle Ereignisse wie Konzerte von Rammstein und der „vermeintliche Löwe in Berlin“ großes Interesse.

Schlagzeilen

Krieg in Israel und Gaza Erdbeben Türkei Rammstein Löwe Berlin Lützerath Titanic U-Boot Taylor Swift Bahnstreik Bettwanzen Hamburg Flughafen

Kulturelle Vielfalt in Filmen, Serien und Memes

Die kulturelle Vielfalt des Jahres spiegelt sich in den Suchtrends zu Filmen, Serien und Memes wider. Blockbuster wie „Oppenheimer“, „Barbie“ und „Avatar 2“ standen an der Spitze der Filmcharts, während Serien wie „Gestern waren wir noch Kinder“ und „Wednesday“ die Zuschauer in ihren Bann zogen. Die Memes des Jahres, angeführt von „Ohio“ und „Let me do it for you“, zeigten die humorvolle Seite des Internets und wie sie die Alltagskultur prägen.

Filme

Oppenheimer Barbie Avatar 2 John Wick: Kapitel 4 Im Westen nichts Neues Sonne und Beton Creed III Everything Everywhere All at Once Fast X Luise

Technologische Neugier und Klimabewusstsein

Ein zentrales Thema des Jahres war die Künstliche Intelligenz. Fragen wie „Was ist ChatGPT?“ und „Wie funktioniert KI?“ spiegeln ein starkes Interesse und eine gewisse Besorgnis bezüglich der Zukunft der Technologie wider. Ebenso zeigte sich ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Klimawandel, was sich in den zahlreichen Suchanfragen zu Klimaaktionen und -fragen widerspiegelte.

Klimafragen

Klimaschutz, was kann ich tun? Was ist der Klimawandel? Was tun gegen Klimawandel im Alltag? Wer bezahlt die Klimaaktivist:innen? Was sind Klimaaktivist:innen? Gibt es den Klimawandel? Werden Klimakleber:innen bezahlt? Wo sind die Klimakleber:innen heute? Was ist Klimaschutz? Ist der Klimawandel menschengemacht?

Bildung und Allgemeinwissen im Fokus

Die Vielfalt der „Was“- und „Wie“-Fragen, die von geopolitischen Themen bis hin zu Alltagsfragen reichte, zeigt ein breites Interesse an Bildung und Allgemeinwissen. Dies reicht von Fragen zur aktuellen Weltpolitik bis hin zu spezifischen Anfragen zu kulturellen und historischen Themen.

Was-Fragen

Was ist der Gazastreifen? Was ist ein Zentenar? Was ist ein Kibbuz? Was ist die Hamas? Was ist ein Kalifat? Was ist in Israel passiert? Was ist eine Implosion? Was ist Schellack? Was ist am 9. Januar? Was passiert am 23. November?

Wie-Fragen

Wie tief liegt die Titanic? Wie alt ist Jürgen Drews? Wie nennt man Engel ohne Flügel? Wie schlafen Wale? Wie viele Länder gibt es? Wie hoch liegt Lesotho? Wie entsteht ein Erdbeben? Wie alt ist Dieter Bohlen? Wie hat Dortmund gespielt? Wie viele Panzer hat Russland?

Insgesamt bietet der Google Jahresrückblick 2023 einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt und die Interessen der Menschen. Er illustriert, wie digitale Suchanfragen die gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Entwicklungen eines Jahres widerspiegeln können. Ein Jahr, das reich an Ereignissen, Neugier und dem Wunsch nach Verständnis war.

Weitere Suchtrends für Deutschland und andere Länder findet ihr auf Googles Sonderseite zum Jahr 2023.

