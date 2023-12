Es zeichnet sich ab, dass Apple vor der Freigabe von iOS 17.3 (wird erst Ende Januar / Anfang Februar erwartet) noch ein Bugfix-Update zur Verfügung stellt. Aktuell testet Apple intern iOS 17.2.1. Dieses Update könnte noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.

Apple bereitet Update auf iOS 17.2.1 vor

Macrumors ist in ihren Serverstatistiken auf Zugriffe von iPhone-Modellen gestoßen, auf denen iOS 17.2.1 installiert ist. Bereits vor der Freigabe von iOS 17.0.3, iOS 17.1.1 und iOS 17.1.2 verzeichneten die Kollegen ähnliche Zugriffe. Von daher gehen wir auch dieses Mal davon aus, dass es die ersten Vorboten für eine Freigabe von iOS 17.2.1 sind.

Mit iOS 17.2 veröffentlichte Apple in der vergangene Woche ein großes Update für das iPhone. Parallel laufen die Arbeiten an iOS 17.3, welches ebenso neue Funktionen im Gepäck haben wird. Bei iOS 17.2.1 wird sich Apple in erster Linie auf Fehlerbereinigungen und weitere Optimierungen konzentrieren. Neue Funktionen sind nicht zu erwarten. Nach der Freigabe von iOS 17.2 zeigten sich vereinzelte Probleme im System. So kann die Nachrichten-App verschwinden, wenn man die Apps auf dem Homescreen neu sortiert. Allerdings ist unklar, ob sich Apple diesem Problem mit iOS 17.2.1 annimmt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Bugs, die Apple im Zusammenhang mit iOS 17.2 ausfindig gemacht hat, so gravierend sind, dass man diese noch vor Weihnachten bzw. zwischen den Tagen beseitigen wird. Alternativ könnte man das Bugfix-Update auch in Ruhe Anfang Januar veröffentlichen.

