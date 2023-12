Das iPad-Jahr 2023 war durchaus langweilig. Apple brachte kein neues iPad-Modell auf den Markt, stellte auf der anderen Seite jedoch große Softwareupdates mit allerhand neuen Funktionen zur Verfügung. Im kommenden Jahr soll es beim iPad wieder deutlich spannender zur Sache gehen. Glaubt man den Gerüchte, so wird Apple im Jahr 2024 allen iPad-Modellen ein Upgrade verpassen. Den Anfang könnte im Frühjahr das iPad Pro machen. Gerüchte zufolge soll das iPad Pro 2024 auf drahtloses Laden per MagSafe unterstützen.

iPad Pro 2024 soll MagSafe unterstützen

In den letzten Jahren ist uns schon das ein oder andere Mal zu Ohren gekommen, dass Apple beim iPad drahtloses MagSafe-Laden einführen möchte. So berichtete unter anderem Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg im Jahr 2021 davon, dass Apple beim iPad Pro 2022 auf eine Glasrückseite setzen könnte, um so drahtloses Laden zu realisieren. Allerdings besitzt das 2022er iPad Pro weder eine Glasrückseite, noch unterstützt das Gerät MagSafe. Nichtsdestotrotz scheint das Thema noch nicht vom Tisch zu sein.

Nun heißt es, dass die 2024er iPad Pro Modelle über die Unterstützung von MagSafe verfügen könnten. Die Informationen stammen von einer Quelle aus einem Unternehmen, das Magnete für Apple-Produkte herstellt.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Frühjahr ein 11,1 Zoll und 13 Zoll iPad Pro mit größeren Designänderungen auf den Markt bringen wird. Unter anderem soll Apple dabei auf ein OLED-Display setzen. Teil der Anpassungen könnte auch eine Glasrückseite sein. Diese wäre zwar anfälliger, wenn das Gerät zu Boden fällt, auf der anderen Seite könnte so drahtloses Laden ermöglicht werden. Das iPad Pro ist dann vermutlich auch mit Qi2-Ladegeräten (15W) kompatibel. Diese soll in Kürze erhältlich sein.

Weitere Neuerungen das kommenden iPad Pro sollen im M3-Chip, einem komplett überarbeiteten Magic Keyboard sowie in einem neuen Apple Pencil 3 liegen.

Unsere Meinung: Eine drahtlose Lademöglichkeit halten wir beim iPad nicht für erforderlich. Wir nutzen diese beim iPhone schon verhältnismäßig wenig und sind der Meinung, dass dies beim iPad ähnlich sein wird. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Nutzer, die die erweiterten Lademöglichkeiten beim iPad begrüßen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren