Das Smartphone Nothing Phone 2 erhält kurz nach der Veröffentlichung des Betriebssystems Nothing OS 2.5.1 bereits ein weiteres Update. Das Update auf Version 2.5.1a kümmert sich vor allem um die Glyph-Lichteffekte und den App Locker.

Nothing OS 2.5.1a wird verteilt

Mit der offiziellen Verteilung im Rahmen des Updates auf Nothing OS 2.5.1 brachte Nothing im Dezember Android 14 auf das Phone 2, was für das Unternehmen einen bedeutenden Schritt darstellte. Nun wird mit Nothing OS 2.5.1a im Detail nachgebessert.

Zunächst hat Nothing nochmals an der Glyph-Lichtwiedergabe Hand angelegt. Die Funktion, die unter anderem das Lichtspiel des Smartphones an die Audioausgabe anpasst, wurde verbessert, heißt es in den offiziellen Release Notes. Für Nutzer, die Wert auf visuelle Effekte legen, dürfte dies eine willkommene Verbesserung sein. Ein weiteres Problem, das in der neuen OS-Version adressiert wird, betrifft den App Locker. Bei bestimmten Szenarien kam es hier zum Einfrieren des App Lockers, was nun behoben sein sollte.

Die Installation des Updates verläuft nach den ersten Berichten problemlos. Nothing OS 2.5.1a steht ab sofort allen Nutzern zur Verfügung und kann über die Einstellungen des Geräts heruntergeladen und installiert werden.

