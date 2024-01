Wenige Wochen bevor Apple Vision Pro Anfang Februar – genau genommen, ist es der 02. Februar 2024 – in den Handel gelangt, haben die Verantwortlichen in Cupertino den Schalter umgelegt und den Vision Pro App Store gestartet. Damit werden Apps im „normalen“ App Store zukünftig auch eine Markierung erhalten, dass sie mit Vision Pro kompatibel sind.

Ab sofort können Entwickler Apps für Vision Pro veröffentlichen und diese Apps im Vision Pro „App Store“ anzeigen lassen. Da sich das Headset noch nicht im Handel befindet, haben Anwender können keinen Zugriff auf den App Store für Vision Pro. Allerdings können Rezensenten (Medienvertreter, YouTuber, Influencer etc.), die ein Gerät von Apple zur Verfügung gestellt bekommen haben, Apps von Drittanbietern ausprobieren.

Der Vision Pro App Store wird sowohl Apps enthalten, die speziell für das Headset entwickelt wurden Gebrauch von den Funktionen des Headsets machen, als auch Apps auflisten, die auf dem Gerät im 2D-Modus ausgeführt werden können. Vorhandene Apps können ohne Zutun des Entwicklers auf Vision Pro portiert werden, so dass grundsätzlich alle Apps auch auf Vision Pro zur Verfügung stehen können. Nichtsdestotrotz haben Entwickler die Möglichkeit, die Auflistung ihrer Apps abzulehnen.

Looks like Apple has just released the visionOS App Store! pic.twitter.com/zSdiY04JzF

— 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 16, 2024