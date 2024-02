Zum Jahresstart stehen in der Film- und TV-Branche verschiedene Award-Auszeichnungen auf der Tagesordnung. Nachdem Apple TV+ zuletzt mehrere Emmy Awards und einen Golden Globe Awards gewinnen konnte, stehen demnächst nicht nur die Oscar-Verleihung, die SAG-Awards und die BAFTA Film Awards, sondern auch die NAACP Image Awards 2024 an. Die Verleihung der DGA-Awards liegt bereits hinter uns. Dabei konnte Apples Video-Streaming-Dienst für die Original-Serie „Lessons in Chemistry“ eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen“.

„Lessons in Chemistry“ gewinnt DGA-Award [Apple TV+]

„Lessons in Chemistry“ startete im Oktober letzten Jahres auf Apple TV+ und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Nun konnte die Serie einen Award gewinnen.

Am vergangenen Wochenende fand die Verleihung der 76. Directors Guild of America Awards statt. Den größten Erfolg für Apple TV konnte Sarah Adina Smith verbuchen. Smith erhielt für die „Lessons in Chemistry“-Folge „Her and Him“ einen DGA-Award für herausragende Regieleistungen bei Fernsehfilmen und limitierten Serien. In dieser Kategorie trat Smith unter anderem gegen Tara Miele und Millicent Shelton an, die für die „Lessons in Chemistry“-Folgen „Introduction to Chemistry“ und „Poirot“ nominiert waren.

Darüberhinaus konnte Apple TV+ einen weiteren DGA-Award mit nach Hause nehmen. Für herausragende Regieleistungen in Werbespots gewann Kim Gehrig von Somsuch für den Apple Music-Werbespot „Run This Town“ ebenfalls eine Auszeichnung.

Darüberhinaus war Apple TV+ unter anderem für Regieleistungen für „Ted Lasso“ und „Killers of the Flower Moon“ nominiert. Hier ging man allerdings leer aus.

