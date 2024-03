iOS 17.4 markiert eine bedeutende Veränderung im iPhone-Betriebssystem in der Europäischen Union. Zum ersten Mal können iPhone-Benutzer auf alternative App-Marktplätze zugreifen und dort Apps herunterladen – ein Schritt, der dem Rechtsrahmen des Digital Markets Act entspricht. Die neue Funktion ist jedoch mit einer Einschränkung verbunden: Sie steht nur innerhalb der EU zur Verfügung. So erklärt Apple in einem Support-Dokument, dass ihre Funktionalität erlischt, wenn die Nutzer für einen längeren Zeitraum außerhalb der EU reisen.

Verfügbarkeit der alternativen App Stores

Die Unterstützung alternativer App Stores ist eine umfassende Änderung in Apples Ökosystem, die den Nutzern die Freiheit bieten soll, Anwendungen außerhalb des traditionellen Apple App Stores herunterzuladen. Diese Entwicklung ergibt sich aus der Notwendigkeit, dem EU-Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen, das einen wettbewerbsfähigeren und offeneren digitalen Markt fördern soll. Die Implementierung der alternativen App Stores durch Apple ist speziell auf diese regulatorischen Anforderungen zugeschnitten und ermöglicht ein diversifiziertes App-Ökosystem innerhalb der EU.

Die Funktionalität dieser Drittanbieter App Stores ist jedoch eng an den Standort des Nutzers und die Länder- oder Regioneneinstellung seiner Apple ID gebunden. Apple hat eine Liste von EU-Ländern festgelegt, in denen diese Funktion anwendbar ist:

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Ålandinseln, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden

Um auf die alternativen App Stores zugreifen und sie nutzen zu können, müssen die Anwender ihre Apple ID auf eines dieser Länder einstellen und sich physisch in der EU befinden. Das Gerät führt Geolokalisierungsprüfungen durch, um diese Beschränkung durchzusetzen, teilt aber keine genauen Standorte mit den Apple-Servern.

Zu beachten ist, dass Apple einen Mechanismus eingeführt hat, um längere Aufenthalte außerhalb der EU zu erkennen, woraufhin der Zugang zu diesen alternativen Plattformen und die Möglichkeit, dort erworbene Apps zu aktualisieren, ausgesetzt werden. Das heißt: Wenn ihr länger im Nicht-EU-Ausland seid, könnt ihr nicht mehr auf alternative Stores zugreifen. Die genaue Zeitspanne, bis der Zugriff unterbrochen wird, gibt Apple nicht an. Apps, die ihr über alternative Stores bereits installiert habt, funktionieren weiterhin.

In dem zugehörigen Support-Dokument heißt es:

„Deine Gerätequalifikation für alternative App-Marketplaces wird anhand der Verarbeitung auf dem Gerät ermittelt, wobei nur ein Indikator für die Qualifikation an Apple gesendet wird. Um deine Privatsphäre zu schützen, erfasst Apple nicht den Standort deines Geräts. Wenn du die Europäische Union kurzzeitig verlässt, hast du für eine Übergangsfrist weiterhin Zugriff auf alternative App-Marketplaces. Wenn du dich zu lange außerhalb der EU aufhältst, verlierst du den Zugriff auf einige Funktionen, einschließlich der Installation neuer alternativer App-Marketplaces. Apps, die du auf alternativen App-Marketplaces installiert hast, funktionieren weiterhin, können aber nicht von dem Marketplace aktualisiert werden, von dem du sie heruntergeladen hast.“

