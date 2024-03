Mit dem gestern Abend veröffentlichten iOS 17.4 und iPadOS 17.4 nimmt Apple allerhand Anpassungen vor, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen. Im DMA-Kontext passt Apple noch viele weitere Elemente an. So hat Apple beispielsweise die EU App Store Bedingungen aufgrund von Rückmeldungen von Entwicklern angepasst. Zudem stellt der Hersteller aus Cupertino seiner Entwicklergemeinde über 50 neue Analyseberichte zur Verfügung, damit diese mehr Einblick in die Leistung ihrer Apps erhalten.

Apple stellt Entwicklern über 50 neue Analyseberichte zur Verfügung

Neben den zahlreichen Änderungen, die Apple in der EU zur Einhaltung des Digital Markets Act vorgenommen hat, hat Apple neue Analyseberichte eingeführt, die Entwicklern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen.

Über 50 neue Berichte sind jetzt über die App Store Connect API verfügbar, um Entwickler bei der Analyse der App Store- und iOS-Leistung ihrer Apps zu unterstützen. Diese Berichte enthalten Hunderte neuer Kennzahlen, mit denen Entwickler ihre Leistung bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten finden können.

Die Berichte sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

App Store Engagement: die Anzahl der Benutzer im App Store, die mit der App eines Entwicklers interagieren oder sie mit anderen teilen

App Store Commerce: Downloads, Verkäufe, Vorbestellungen und Transaktionen, die mit dem sicheren In-App-Kaufsystem des App Store getätigt werden

App-Nutzung: aktive Geräte, Installationen, App-Löschungen und mehr

Framework-Nutzung: die Interaktion einer App mit Betriebssystemfunktionen wie PhotoPicker und Widgets

Leistung: wie Apps funktionieren und wie Benutzer mit bestimmten Funktionen interagieren

Darüberhinaus wird die CloudKit-Konsole mit Daten zu Apple Push Notifications und File Provider aktualisiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren