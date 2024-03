In China sind die allgemeinen Smartphone-Verkäufe in den ersten sechs Wochen des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 % zurückgegangen. Counterpoint Research berichtet, dass große Marken wie Apple, OPPO und vivo erhebliche Absatzeinbußen hinnehmen mussten, wobei Apple im Jahresvergleich einen Rückgang von 24 % zu verzeichnen hatte.

Marktdynamik in China

Laut Counterpoint Research ist Apple in den ersten sechs Wochen des Jahres 2024 in China auf den vierten Platz zurückgefallen. Apples iPhone hatte in den ersten Wochen des Jahres aus mehreren Gründen zu kämpfen. „In erster Linie sah sich das Unternehmen im oberen Preissegment einer starken Konkurrenz durch ein wiedererstarktes Huawei ausgesetzt, während es in der Mittelklasse von preisaggressiven Anbietern wie OPPO, Vivo und Xiaomi unter Druck gesetzt wurde“, erklärt Senior Analyst Mengmeng Zhang und fügt hinzu: „Obwohl das iPhone 15 ein großartiges Gerät ist, bietet es keine wesentlichen Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion, sodass die Verbraucher vorerst an den iPhones der älteren Generation festhalten können.“

Gleichzeitig ist anzumerken, dass in den ersten sechs Wochen des Jahres 2023 ungewöhnlich hohe Zahlen zu verzeichnen waren, da ein Großteil der Verkäufe aufgrund von Produktionsproblemen vom Dezember 2022 verschoben wurde, was den negativen Jahresvergleich noch verstärkt.

Um der Verlangsamung der Verkäufe entgegenzuwirken, haben die Apple-Händler in China Rabatte auf das iPhone 15 angeboten, eine Strategie, die von Apples eigenen Preissenkungen im Vorfeld des Mondneujahrs gefolgt wurde. Trotz dieser Bemühungen sank der Umsatz von Apple in China in dem im Dezember 2023 endenden Quartal um 13 % auf 20,8 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den erwarteten 23,5 Milliarden US-Dollar. Analysten bleiben angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Wettbewerbslage vorsichtig, was eine schnelle Markterholung für Apple im Jahr 2024 angeht.

