„Crayola-Abenteuer“, „Bloons TD Battles 2“ und „The Battle of Polytopia“ sind auf Apple Arcade gestartet. Nachdem es in den letzten Wochen „nur“ Updates, Erweiterungen und neuen In-App-Content für bestehende Spiele gab, stehen ab sofort drei neue Spiele bereit.

Crayola-Abenteuer

Die Entwickler schreiben

Gründe eine Rockband. Oder eine Popband. Möchtest du keine Band gründen? Dann erforsche stattdessen die Grenzen des Weltraums mit einem von dir gebauten Raketenschiff. Oder mach alles davon! Fordere einen bösen Dschinn heraus. Nein, warte … werde sein Freund. Oder verwandle ihn in eine majestätische blaue Giraffe! Entwirf dein ultimatives Schlafzimmer, um mit Freunden abzuhängen, oder verwandle es in ein böses Versteck. Rette einen Roboter und mache ihn zum Helden. Oder sollte der lila Drache, der die stinkenden Socken deines Vaters isst, der Held sein? Oder vielleicht ist es die eiscremeköpfige Echse! Nur du kannst entscheiden! Schließlich bist DU der Mastermind hinter Geschichten, die nur du dir ausdenken kannst.

Hier findet ihr Crayola-Abenteuer auf Apple Arcade.

Bloons TD Battles 2

In der Kurzbeschreibung zum Spiel heißt es

Das ultimative Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels ist da! Mit mächtigen Helden, epischen Affentürmen und neuen dynamischen Karten. Und jetzt sogar mit noch mehr Spielmöglichkeiten für die Bloon-Plattmachkämpfe, wie dem brandneuen Offlinemodus „Heldenherausforderung“.

Hier findet ihr Bloons TD Battles 2 auf Apple Arcade.

The Battle of Polytopia

Worum geht es?

The Battle of Polytopia ist ein preisgekröntes und einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man die Weltkarte beherrschen, gegen feindliche Stämme kämpfen, neue Länder erkunden und neue Technologien erforschen muss. Du bist der Herrscher eines Stammes und versuchst, in einem rundenbasierten Wettrennen mit den anderen Stämmen eine Zivilisation aufzubauen. Das Spiel ist auch offline spielbar: perfekt für Unterwegs.

Hier findet ihr The Battle of Polytopia auf Apple Arcade.

Updates und neuer In-Game-Content

NBA 2K24 Arcade Edition: Dieses neueste Update ermöglicht es Spielern, Spiele in der SimCast Live-Funktion anzurufen, aktualisiert den Kader und führt neue Ränge und Belohnungen für MyCOURT 3v3 PVP sowie frische All-Star-Ausrüstung in MyCAREER ein. Dieses Update stellt außerdem acht weitere „größte NBA-Spieler aller Zeiten“ vor, darunter: Shaquille O’Neal, Joel Embiid, Michael Jordan, Donovan Mitchell, Penny Hardaway, Tyrese Haliburton, David Robinson und Domantas Sabonis.

Angry Birds Reloaded: Das neue Abenteuer Pig Dipper ist jetzt im Weltraummenü zu finden. In 30 brandneuen Levels müsst ihr alle Unterwassergebäude der Piggies versenken.

SpongeBob Patty Pursuit: Es startet ein völlig neues „Tale of the Deep“, das Garys Alltag in Bikini Bottom auf einer epischen und unerwarteten Reise verfolgt, mit wöchentlichen neuen Kapiteln im März

Jetpack Joyride 2: Schauen Sie sich das glückliche neue saisonale Event von Jetpack Joyride 2 an, das den St. Patrick’s Day feiert. Ihr könnt Helden-Skins im St. Patrick’s Day-Stil (Leprechaunt, Betty-Rainbow, Robo-Irish), Jetpack-Skins (Rainbow, Gold Pot) und mehr verdienen.

Jetpack Joyride+: Begleite Barry auf chaotischem und grünem Spaß beim St. Patrick’s Day-Event von Jetpack Joyride+. Sammle Event-Tokens, um exklusive Belohnungen freizuschalten.

Spire Blast: Entdecke ein völlig neues magisches Land der schwimmenden Flüsse mit 80 neuen Levels.

Temple Run: Puzzle Adventure: Eine neue Mirror Story wurde aufgedeckt. Eine von Scarletts liebsten Tempelläuferinnen hat schockierende Neuigkeiten über eine Figur aus ihrer Vergangenheit. Scarlett, Guy und Barry müssen zusammenarbeiten, um herauszufinden, was es ist. Dieses Update bringt auch neue und herausfordernde Rätsel zum Lösen und neue Ziele für Tempelturniere.

