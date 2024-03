Am kommenden Freitag (15. März 2024, 02:00 Uhr) erscheint das Konzertspektakel „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version)“ bei Disney+. Vorab erhaltet ihr im Apple App Store einen exklusiven Vorgeschmack.

Exklusiv im App Store: Clip aus Konzertfilm „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version)“

Swifties haben sich den 15. März 2024 bereits rot im Kalender markiert. An diesem Freitag erscheint „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version)“ bei Disney+. Schon jetzt erhaltet ihr im App Store einen Vorgeschmack auf das außergewöhnliche Konzert.

Das überwältigende Konzertspektakel von Taylor Swift zählte weltweit zu den angesagtesten Ereignissen und ihr werdet nun endlich in der Lage sein, „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version)“ in Endlos-schleife zu Hause zu genießen. Ihr Konzertfilm auf Disney+ wird zum ersten Mal in seiner Gesamtheit präsentiert und bietet einen zuvor unveröffentlichten Auftritt mit dem Song „cardigan“ aus ihrem mit dem Grammy Award ausgezeichneten Album „folklore“ sowie vier weitere Akustiksongs.

Das einmütige First-Look-Video ist weltweit exklusiv im „Heute“ Tab des App Store verfügbar und zeigt Taylor bei einem zuvor unveröffentlichten Auftritt mit „cardigan“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren