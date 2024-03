Apple hat kürzlich ein Update für GarageBand veröffentlicht. Bei dieser App handelt es sich um eine Audio-Workstation-Software, mit der ihr Musik am Mac produzieren könnt. Auch wenn aus den Release-Notes keine neuen Funktionen hervorgehen, können wir euch nur raten, das Update auf Version 10.4.11 zu installieren, da Apple mit diesem eine Schwachstelle geschlossen hat.

GarageBand 10.4.11 ist da

GarageBand? Noch nie gehört? Apple beschreibt seine App wie folgt

Mit GarageBand ist es so einfach wie nie zuvor, großartige Songs auf dem Mac zu erstellen. So kannst du beispielsweise Drummer verwenden, um eigene Songs mit realistischen, professionell produzierten und performten Drum-Grooves zu optimieren. Mit Smart Controls bearbeitest du den Sound jedes einzelnen Instruments in der Sound-Bibliothek. Verwende Amp Designer, um Verstärker, Boxen und Pedale für E-Gitarren kreativ zu kombinieren, oder sorge für ordentlich Bass mit dem Bass Amp Designer. Steuere GarageBand und spiele beliebige Software-Instrumente mit der App „Logic Remote“ drahtlos auf dem iPad. Verwende iCloud, um GarageBand-Projekte auf mehreren Macs synchron zu halten, oder importiere sogar Songs aus GarageBand für iOS direkt aus iCloud.

In den Release-Notes zu Version 10.4.11 heißt es schlicht und einfach

Dieses Update enthält Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen.

Beschäftigt man sich etwas intensiver mit dem Update, so stößt man auf das Apple Support Dokument #HT214090. Aus diesem geht hervor, dass Apple eine Sicherheitslücke geschlossen hat. So konnte die Verarbeitung einer in böser Absicht erstellten Datei zur unerwarteten Beendigung der App oder zur Ausführung willkürlichen Codes führen. Mit dem Update wurde ein Use-After-Free-Problem durch eine verbesserte Speicherverwaltung behoben.

GarageBand für macOS könnt ihr kostenlos über den Mac App Store herunterladen. Auch eine Version für iPhone und iPad steht kostenlos bereit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren