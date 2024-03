Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPad Air der sechsten Generation einige bedeutende Neuerungen erhalten – allen voran ein größeres 12,9 Zoll Display und eine neue Ausrichtung der Frontkamera. Passend hierzu berichtet der als „Instant Digital“ bekannte Leaker, dass Apples Zulieferer in China derzeit das iPad Air 2024 „in zwei Größen“ nach Übersee liefern.

Liefergerüchte und potenzielles Release-Fenster

Nach der Einführung des M3 MacBook stehen neue iPads an. Während das Feature-Set beim iPad Pro relativ geklärt zu sein scheint – OLED-Display, M3 und eine neue Kamera – bestehen beim kommenden iPad Air noch Zweifel. So ging die Gerüchteküche bisher davon aus, dass Apple neben einem neuen 10,9 Zoll iPad Air auch ein 12,9 Zoll Modell einführen wird. Der Leaker „ShrimpApplePro“ gab jedoch zuletzt an, dass es nur die gewohnte 10,9 Zoll Variante geben wird.

Das wäre durchaus schade, da sich ein iPad Air im „iPad Pro Format“ anbieten würde, da die Pro-Geräte dieses Jahr dank des OLED-Displays deutlich im Preis steigen dürften. Hoffnung gibt nun „Instant Digital“ (via MacRumors), der angibt, dass sich zwei Größenvarianten auf dem Weg von China in die USA befinden. Die Meldung enthält keine Angaben darüber, welche beiden Größen des iPad Air von den Lieferanten ausgeliefert werden. Dies ist jedoch das erste Mal, dass das iPad Air in zwei Größen angeboten wird, und die einzige Option für die neue Größe, die bisher berichtet wurde, war durchweg ein 12,9 Zoll Modell.

Falls „Instant Digital“ Recht behält, beantwortet sich auch die Frage rund um das Release-Fenster des iPad Air. So gab es Experten, die von einer Veröffentlichung „Ende März / April“ ausgingen. Bloombergs Mark Gurman stellte vor kurzem jedoch fest, dass es möglicherweise bis weit im April dauern könnte, bis die ersten Kunden ihr neues iPad Air in den Händen halten. Falls die erste Lieferung an iPad Air Modellen tatsächlich bereits auf dem Weg ist, können wir mit einer Ankündigung zum Monatsende (womöglich der 26. März) rechnen. Eine Auslieferung sollte dann für Anfang April realistisch sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren