Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Apple Vision Pro offiziell nur in den USA erhältlich. Über ein paar Umwege kann man sich auch hierzulande bereits ein Exemplar organisieren. Während sich Apple bis dato noch nicht konkret zum internationalen Verkaufsstart geäußert hat, wird dieser hinter den Kulissen bereits vorbereitet. So heißt es, dass Apple Store-Mitarbeiter in Frankreich zu Vision Pro Schulungen einlädt.

Vision Pro: Wann findet der internationale Verkaufsstart statt?

In den letzten Wochen gab es mehrere Gerüchte zum internationalen Verkaufsstart von Apple Vision Pro. Etwas „Greifbares“ können wir nach wie vor nicht vermelden. Nun heißt es in einem Bericht von WatchGeneration, dass Apple seine Store-Mitarbeiter in Frankreich zu Vision Pro Schulungen eingeladen hat.

Genauer gesagt ist die Rede von einem „Training Product Event“ für ein neues Produkt. Obwohl Apple Vision Pro in der Schulungsbeschreibung nicht erwähnt wird, ist das Headset das einzige neue Apple-Produkt, welches bereits angekündigt wurde, jedoch noch nicht in Frankreich auf den Markt gebracht wurde.

Die Schulungen für Vision Pro in Frankreich werden voraussichtlich in diesem Sommer beginnen. In den USA begann Apple im Dezember letzten Jahres mit der Planung von Vision Pro Schulungsmaßnahmen für seine Store-Mitarbeiter. Die Schulungen fanden Mitte Januar statt, etwa zwei Wochen vor der offiziellen Einführung von Vision Pro.

„Sommer“ ist sicherlich ein dehnbarer Begriff. Offiziell beginnt der Sommer Mitte Juni. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass der internationale Verkaufsstart – unter anderem in Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern – vor der WWDC im Juni stattfinden wird. Wir halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass Apple die WWDC Keynote am 10. Juni nutzen wird, um den weiteren Fahrplan für Vision Pro bekannt zu geben. Im selben Atemzug wird Apple einen ersten Ausblick auf visionOS 2 geben.

Vor wenigen Tagen hatte Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass Vision Pro noch dieses Jahr in China in den Handel gelangen wird, aber auch das ist ein dehnbarer Zeitrahmen.

