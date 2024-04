Erst kürzlich haben wir die Frage gestellt, wann Apple die Beta 1 zu iOS 17.5 veröffentlichen wird. Auch wenn wir noch keine konkreten Antwort haben, scheint die iOS 17.5 Beta 1 (Build 21F5048f) kurz vor ihrer Freigabe zu stehen.

iOS 17.5 Beta 1 (Build 21F5048f) steht in den Startlöchern

Knapp vier Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 17.4 veröffentlicht hat. Mit iOS 17.4.1 erschien zwischenzeitlich ein Bugfix-Update. Nach wie vor stellt sich die Frage, wann die Betaphase zu iOS 17.5 eröffnet wird. Lange dürfte es nicht mehr dauern.

Glaubt man den Informationen, die auf Social Media von einem privaten Account geteilt wurden, so wird Apple in Kürze die iOS 17.5 Beta 1 mit der Buildnummer 21F5048f auf den eigenen Servern bereitstellen. Der besagte Leaker hat in der Vergangenheit bereits mehrfach kurz vor der Freigabe eines iOS-Updates bzw. einer neuen Beta diese korrekterweise angekündigt. Darüberhinaus zeigt sich die iOS 17.5 Beta 1 bereits verstärkt in Server-Logs.

Mit iOS 17.4 hat Apple allerhand Anpassungen vorgenommen, um dem Markt über digitale Märkte in der EU zu entsprechen. Mit iOS 17.5 dürfte Apple weitere Anpassungen vornehmen. So wird es zukünftig ebenfalls möglich sein, Apps von Webseiten und nicht nur über alternative App Stores herunterzuladen.

Wir rechnen damit, dass Apple die Beta 1 zu iOS 17.5 im Laufe dieser Woche veröffentlichen wird.

