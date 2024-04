Falls ihr ein Upgrade auf das iPhone 16 (Pro) plant, gibt es aus den Weiten der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo gute Nachrichten. So heißt es hier, dass sich die Akkus für die meisten iPhone 16 Modelle vergrößern werden. Die Information deckt sich nicht nur mit vorangegangenen Gerüchten, sondern liefert uns bei der Gelegenheit auch die genauen Akkukapazitäten.

iPhone 16 Akkukapazität aller Modelle im Überblick

Die geleakten Akkukapazitäten für die iPhone 16 Serie sind wie folgt:

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Plus: 4.006 mAh

iPhone 16 Pro: 3.355 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

Es bleibt natürlich noch ein unbestätigtes Gerücht, doch der Weibo-Account hatte in der Vergangenheit bereits für akkurate Vorabinformationen gesorgt. Falls der Leaker auch hier richtig liegt, würden (mit Ausnahme des iPhone 16 Plus) alle Modelle größere Akkus erhalten. So verfügt das aktuelle iPhone 15 über einen 3.349 mAh Akku, das iPhone 15 Plus liegt bei 4.383 mAh, das iPhone 15 Pro bei 3.274 mAh und der Akku des iPhone 15 Pro Max bietet 4.422 mAh.

Auch wenn es beim Akku mitunter keinen großen Sprung gibt, so ist zu beachten, dass viele Komponenten des iPhone 16 von einem effizienteren Stromverbrauch profitieren werden. Eine wichtige Änderung ist auch der Wechsel von einem schwarzen Foliengehäuse des Akkus, wie es bisher bei jedem iPhone-Modell verwendet wurde, zu einer mattierten Metallschale. Die Neuerung soll bei den Pro-Modellen zum Einsatz kommen und verbessert die thermische Effizienz des Akkus. Zusätzlich zu den Akkus mit Metallgehäusen soll die gesamte iPhone 16 Generation mit einem Graphen-Kühlkörper ausgestattet sein, um Überhitzungen zu vermeiden. Bei gleichem Volumen soll der Werkstoff über eine zehnmal höhere Wärmeleitfähigkeit als das derzeit als Wärmeträger fungierende Kupfer verfügen.

Dank der effizienteren Technologien und der erhöhten Akkukapazität können wir damit rechnen, dass das iPhone 16 Pro Max die bisher längste jemals in einem iPhone angebotene Akkulaufzeit erreichen wird. Das iPhone 15 Pro Max hat derzeit eine Akkulaufzeit von 29 Stunden, sodass das iPhone 16 Pro Max vielleicht zum ersten Mal die 30-Stunden-Marke überschreiten wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren