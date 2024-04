Angenommen, Apple kündigt die neuen iPhone 16 Familie Anfang September an, so trennen uns noch rund fünf Monate vom neuen iPhone-Lineup. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Hersteller das Design der Geräte und die technischen Details längst festgelegt hat und nur noch im Ausnahmefall Anpassungen vornehmen wird. Von daher wundert es nicht, dass zuletzt vermehrt Informationen zum iPhone 16 und iPhone 16 Pro durchgesickert sind. Die nun aufgetauchten Dummys geben uns einen guten Überblick über die Design-Anpassungen der kommenden Modelle.

iPhone 16 & iPhone 16 Pro: neue Dummys aufgetaucht

Sonny Dickson – der bereits in der Vergangenheit verschiedene Details zu kommenden iPhone-Modellen gelenkt hat – hat nun Dummys auf X veröffentlicht, die uns einen guten Blick auf die kommende iPhone 16 Familie verschaffen sollen. Unter anderem ist die neue Aufnahmetaste (Capture-Button) und die überarbeitete Kamerabuckel zu erkennen.

Übersicht der Anpassungen

Die Aktionstaste ist für alle vier iPhone 16 (Pro) Modelle vorgesehen. Aktuell verbaut Apple diese nur beim iPhone 15 Pro (Max).

Die neue Aufnahmetaste (Capture-Button) befindet sich auf der rechten Seite des Smartphones unterhalb des Ein-Aus-Schalters. Diese Position verwendet Apple bei den aktuellen US-Modellen für die mmWave 5G-Antenne. Die Aufnahmetaste soll ein mechanisches Design aufweisen, jedoch über eine kapazitive Oberfläche verfügen, die verschiedene Gesten für die Foto- und Videografie unterstützt.

iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max sind etwas größer als das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus. Allgemein wird erwartet, dass Apple bei den Pro-Modellen auf ein 6,3 Zoll und 6,9 Zoll Display anstatt 6,1 Zoll und 6,7 Zoll setzt. Die Non-Pro-Modelle sollen weiterhin eine Displaygröße von 6,1 Zoll und 6,7 Zoll besitzen.

iPhone 16 und iPhone 16 Plus werden einen vertikalen Kamerabuckel erhalten, damit auch die Standard-Modelle räumliche Fotos für Vision Pro aufzeichnen können.

Bis zur Ankündigung der iPhone 16 Modelle im September werden wir noch das ein oder andere Gerücht zu Gesicht bekommen. Zumindest optisch kristallisiert sich langsam aber sicher heraus, in welche Richtung es gehen wird. Das nächste große Apple-Highlight wird die WWDC Keynote am 10. Juli sein. Da wird Apple einen Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18 und Co. geben. Zuvor könnte es noch neue iPad-Modelle geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren