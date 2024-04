Apple hat sich eine iPad-Auszeit genommen. Das letzte Mal, dass der Hersteller ein neues iPad-Modelle auf den Markt gebracht hat, war im Oktober 2022. Zum damaligen Zeitpunkt kündigte Apple das iPad Pro mit M2-Chip sowie das iPad (10. Generation) an. Nun scheint es, dass zeitnah mit neuen iPad-Modellen zu rechnen ist. In der aktuellen iPad 17.5 Beta 1 zeigen sich neue Indizien. Auch ein neuer Apple Pencil 3 ist in der Pipeline.

iPadOS 17.5 Beta 1 teasert OLED-Display für iPad Pro an

Apple arbeitet an neuen iPads und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die neuen Modelle angekündigt werden. Bereits in der vergangenen Woche zeigten sich konkret Hinweise in der ersten Beta zu iPadOS 17.5. Dies setzt sich nun fort.

9to5Mac hat sich noch einmal intensiver mit dem Code der iPadOS 17.5 Beta 1 beschäftigt und neue Display-Firmware für vier neue iPad-Modelle entdeckt:

iPad16,3

iPad16,4

iPad16,5

iPad16,6

Dabei dürfte es sich um das nächste iPad Pro handeln, welches in zwei unterschiedlichen Größen und als Wifi- und als Wifi- und Mobilfunk-Variante auf den Markt kommen wird. Aus der Firmware geht hervor, dass diese iPad-Modelle mit einem OLED-Display ausgestattet werden und Apple zudem auf unterschiedliche Zulieferer für die 11 Zoll und 12,9 Zoll Version setzt.

Neue Hinweise auf Apple Pencil 3

Erst kürzlich haben wir auf eine „Squeeze“-Geste für den Apple Pencil aufmerksam gemacht. Nun gibt es weitere Hinweise auf einen neuen Apple Pencil. Neben der „Squeeze“-Geste, die sich im Code der iPadOS 17.5 verbirgt, zeigen sich zwei weitere, neue Gesten: “LongSqueeze” and “DoubleSqueeze.” Apple Pencil 2 unterstützt allerdings nur eine Doppeltipp-Geste und besitzt keine Drucksensoren. Von daher beziehen sich die neuen „Squeeze“-Gesten („Quetschen“-Gesten) auf eine neue Generation des Apple Pencil.

Anfang dieses Jahres gab es zudem in iPadOS 17.4 Hinweise auf einen neuen Apple Pencil mit Unterstützung des „Wo ist?“-Netzwerkes. Aktuell gibt es allerdings noch keinen Apple Zeichenstift, der diese Funktion beherrscht. Wir nähern uns langsam aber sicher neuen iPads, einem neuen Apple Pencil und einem neuen Magic Keyboard. Anfang Mai könnte es soweit sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren