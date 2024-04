WhatsApp führt in seiner neuesten Beta-Version ein Feature ein, das Nutzern Chatpartner vorschlägt, mit denen bisher wenig oder gar nicht kommuniziert wurde. Ziel ist es, die Interaktion innerhalb der App zu fördern und Nutzer dazu zu animieren, mehr Zeit in der Messenger-App zu verbringen. Die kontaktfreudige Funktion war bereits für Android verfügbar und steht jetzt laut WABetaInfo auch iOS-Nutzern im Beta-Programm zur Verfügung. Wer weiterhin ausschließlich selber entscheiden möchte, mit wem er in Kontakt steht, kann die Funktion auch deaktivieren.

WhatsApps Strategie gegen Kommunikationslücken

Die Einführung der Chatvorschläge markiert einen Schritt hin zu einer aktiveren Gestaltung der Kommunikation zwischen den Nutzern. Indem Vorschläge am Ende der Chatliste angezeigt werden, sollen Nutzer dazu angeregt werden, ihr Netzwerk innerhalb der App zu erweitern und mit Personen in Kontakt zu treten, mit denen sie bisher weniger interagiert haben. Diese können entfernte Bekannte oder berufliche Kontakte sein, mit denen man bisher keine private Konversation geführt hat.

Die Funktion spiegelt WhatsApps Bestreben wider, Nutzer länger in der App zu halten und die Interaktionsraten zu erhöhen. Gleichzeitig ist sich das Unternehmen bewusst, dass diese Neuerung nicht bei allen Nutzern auf Zustimmung stoßen wird. Daher bietet WhatsApp die Option an, sich von den Chatvorschlägen abzumelden. Die Funktion wird schrittweise ausgerollt, sodass ihr möglicherweise in der Beta noch nicht die Chatvorschläge seht.

Die Anpassungen bei WhatsApp zeigen, wie Messaging-Apps versuchen, durch neue Funktionen die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, zu beeinflussen und zu gestalten. Während einige die neuen Möglichkeiten zur Erweiterung ihres sozialen Netzwerks begrüßen, bevorzugen andere eine Herangehensweise ohne Vorschläge. Die Flexibilität, sich von der Funktion abzumelden, ist der beste Weg es allen Nutzern recht zu machen. Ersichtlich ist an dieser Stelle jedoch nicht, ob mit der Deaktivierung der Funktion auch verhindert wird, dass man bei anderen Kontakten empfohlen wird.

