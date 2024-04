Seit Anfang Februar ist Vision Pro in den USA erhältlich. Zu einem internationalen Verkaufsstart haben sich die Verantwortlichen in Cupertino noch nicht geäußert. Unterdessen veranschaulicht Apple, wie das Headset in Unternehmen eingesetzt werden kann.

Apple bewirbt den Einsatz von Vision Pro in Unternehmen

Unzählige Argumente hat Apple noch nicht für den Kauf von Vision Pro vorzuweisen. Ehrlicherweise hatten wir das zu diesem frühen Zeitpunkt auch noch nicht erwartet. Dies dürfte sich in den kommenden Jahren und von Generation zu Generation ändern.

Für Privatkunden dürfte Vision Pro zum aktuellen Zeitpunkt ein Luxusartikel sein, für Unternehmenskunden dürfte das Headset deutlich spannender sein. In einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom demonstriert der Hersteller, wie Vision im Unternehmensbereich eingesetzt werden kann. Unterm anderm geht Apple dabei auf anpassbare Arbeitsbereiche, die Zusammenarbeit bei 3D-Designs, spezielle Mitarbeiterschulungen und mehr ein.

So veranschaulicht Apple, wie Vision Pro die Unternehmensproduktivität steigern kann, indem es die Integration mit weit verbreiteten Anwendungen wie SAP Analytics Cloud und Microsoft 365 im Spatial-Computing-Kontext ermöglicht. Beispielsweise ermöglicht die SAP Analytics Cloud die Interaktion mit Daten im dreidimensionalen Raum und bietet Einblicke, die zuvor in einer flachen, zweidimensionalen Oberfläche nicht möglich waren. Ebenso wurden Microsoft 365-Apps für das Headset optimiert und bieten Benutzern einen einzigartigen, ablenkungsfreien Arbeitsbereich, der die unendliche Bandbreite des räumlichen Computers für Multitasking und Zusammenarbeit nutzt.

Das Anzeigesystem von Apple Vision Pro vereint 23 Millionen Pixel auf zwei Displays – oder mehr als 4K-Auflösung für jedes Auge – und sorgt so für kristallklare Videos, Bilder und Dokumente aus jedem Blickwinkel. Durch die gestochen scharfe Visualisierung von 3D-Inhalten eröffnet Spatial Computing Möglichkeiten für Produktdesign, Einzelhandelsplanung und Baumodellierung und ermöglicht Kunden neue Erfahrungen bei der Interaktion mit Produkten und Dienstleistungen.

Bereits kürzlich haben wir erfahren, dass Porsche bei seinen Produkten auf Apple Vision Pro setzt. Dies greift der Hersteller aus Cupertino noch einmal auf. Die Porsche Race Engineer App bietet dem Porsche-Team eine völlig neue Möglichkeit der Zusammenarbeit. Renningenieure treffen ständig in Echtzeit Entscheidungen über alles, von der Leistung des Autos bis hin zu den Vitalfunktionen des Fahrers. Apple Vision Pro hilft Ingenieuren, Fahrzeugdaten in Echtzeit zu visualisieren und liefert wichtige Messwerte wie Geschwindigkeit und Bremsen sowie Streckenbedingungen und Fahrzeugpositionierung, kombiniert mit Live-Videos vom Armaturenbrett des Fahrzeugs. Im Februar brach Porsche in Laguna Seca mit dem neuen Porsche Taycan Turbo GT den US-Rekord für Elektrofahrzeuge, während die Ingenieure mit Vision Pro mitfuhren. Dies kann auch das Streckenerlebnis für Fans auf der ganzen Welt erweitern.

