Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 wurde das Kinder- und Familienprogramm stetig ausgebaut. Am Horizont ist nun die nächste Serie erkennbar, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet. Die Rede ist von „Yo Gabba GabbaLand!“.

Apple TV+ gibt ersten Ausblick auf die neue Kinder- und Familennserie „Yo Gabba GabbaLand!“

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf die mit Stars besetzte neue 10-teilige Serie „Yo Gabba GabbaLand!“ gegeben. Die neue Serie, die vom gefeierten, für den Emmy Award nominierten Kulturphänomen „Yo Gabba Gabba!“ inspiriert wurde feiert am 09. August 2024 ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Portal.

„Yo Gabba GabbaLand!“ erweitert das Universum von „Yo Gabba Gabba!“, kreiert von Christian Jacobs und Scott Schultz, und begeistert Kinder und Eltern auf der ganzen Welt mit seiner Mischung aus hervorragend singbarer Musik, farbenfrohen Live-Action-Charakteren und fesselnden Animationen. Die magische Welt von Yo Gabba GabbaLand wird von einer schillernden Reihe neuer Freunde sowie den wiederkehrenden beliebten Charakteren Brobee, Foofa, Muno, Toodee und Plex bevölkert. Yo Gabba GabbaLand und die Gabba-Freunde werden alle durch die Fantasie des neuen Moderators Kammy Kam zum Leben erweckt, gespielt vom aufstrebenden Star Kamryn Smith („Come Dance with Me“).

„Yo Gabba GabbaLand!“ lädt das Publikum ein, mit bekannten und neuen Freunden eine magische Welt voller endloser Möglichkeiten und Versprechen zu erkunden, in einer Neuinterpretation, die ein weitläufiges Yo Gabba GabbaLand zum Leben erweckt. Voller Optimismus und Spaß werden Kindern und Familien durch Gesang und Tanz Lektionen fürs Leben vermittelt, die es ihnen ermöglichen, gemeinsam zu lernen, zu lachen und zu wachsen.

In der neuen Serie spielt das Original „Yo Gabba Gabba!“ die Hauptrolle. Darsteller: Erin Pearce als Toodee, Emma Penrose als Foofa, Adam Deibert als Muno, Amos Watene als Brobee und Christian Jacobs als Plex. Zu den Gast-Stars in der gesamten Staffel zählen Reggie Watts („Tuca & Bertie“, „The Late Late Show With James Corden“), Emmy-Preisträger Sam Richardson („The Afterparty“), die für den Critics Choice Award nominierte Gillian Jacobs („Community“), Utkarsh Ambudkar („Ghosts“), SAG-Award-Gewinnerin Lauren Lapkus („Orange Is the New Black“), Chelsea Peretti („Brooklyn Nine-Nine“), Grammy-Award-Gewinnerin Diplo, Grammy-Award-Gewinnerin Flea und viele mehr.

