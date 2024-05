Wir haben viele Gerüchte darüber gehört, dass Apple mit OpenAI über die Verwendung seiner GPT-Technologie in iOS 18 verhandelt. Nun hat ein Bericht von The Information aufgedeckt, dass die Gespräche seit Mitte 2023 laufen und Microsoft über diesen Deal besorgt ist, da das Unternehmen ebenfalls auf OpenAI angewiesen ist.

Ein Jahr der Verhandlungen und Tests

Mitte 2023 begann Apples Team für maschinelles Lernen die Gespräche mit OpenAI, was zu internen Tests der OpenAI-APIs führte. Die Ingenieure verbanden ChatGPT erfolgreich mit Siri und demonstrierten damit die Fähigkeit von Siri, komplexere Abfragen zu bearbeiten, indem sie den Kontext des Benutzers besser versteht.

Apple möchte die Technologie von OpenAI nutzen, um Siri in einen reaktionsschnelleren und natürlicheren Assistenten zu verwandeln, der in der Lage ist, komplexe Fragen zu beantworten und Übersetzungen in Echtzeit zu liefern. Dabei plant Apple, dass Nutzer stets informiert werden, wann die Antworten von ChatGPT generiert werden, um die Transparenz zu wahren.

Microsofts Bedenken

Microsoft, ebenfalls Partner von OpenAI, ist besorgt über den Deal zwischen Apple und OpenAI. Die Technologie von OpenAI treibt Microsoft Copilot an, und Microsoft stellt die Datenzentren für ChatGPT zur Verfügung. Die neue Partnerschaft könnte Microsoft zwar mehr Einnahmen bringen, verschärft aber auch den Wettbewerb zwischen den KI-Funktionen von Apple und Microsoft.

Wie The Information berichtet, traf sich Microsofts CEO, Satya Nadella, mit dem CEO von OpenAI, Sam Altman, um diese Bedenken anzusprechen, insbesondere im Hinblick auf die Servernachfrage, sobald Apple seine neuen Funktionen einführt. Microsoft, die 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert haben, streben eine Beteiligung an den künftigen Gewinnen des Unternehmens an.

