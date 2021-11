Apple feierte vor kurzem die Eröffnung des The Grove Apple Store in Los Angeles, einer „komplett neu gestalteten“ Version des 2002 eröffneten Ladens. Neben den Darstellern des Apple TV+ Hits „Ted Lasso“ war auch Apple-CEO Tim Cook vor Ort und stand KTLA für ein kurzes Interview zur Verfügung.

Das Interview von Cook mit Rich DeMuro von KTLA wurde vor dem neuen Apple Store geführt. In Bezug auf das neue Ladenlokal erklärte Cook, dass es ein Ort sei, „an dem die Leute hereinkommen und stöbern, Technologie erforschen und herausfinden können, was die Produkte für sie tun können“.

Der Apple-CEO ging auch kurz auf die jüngste Entscheidung von Apple ein, iPhone-Besitzern Reparaturteile und Handbücher für Selbstreparaturen zur Verfügung zu stellen. Zum neuen Self Service-Reparaturprogramm erklärte er:

„Wir haben festgestellt, dass es einige Leute gibt, die das machen wollen und die dafür ausgebildet sind. Wenn man so will, sind das die populärwissenschaftlichen Leute, die ich liebe und auf die ich mich mein ganzes Leben lang eingelassen habe. Es ist ein gutes Gefühl, die Anleitungen und Teile zu veröffentlichen, die es den Leuten ermöglichen, dies zu tun. Wenn Sie sich dabei nicht sicher sind, ermutigen wir Sie, in den Apple Store zu kommen und es für Sie erledigen zu lassen. Das ist für die meisten Leute immer noch der beste Weg.“