In den letzten Wochen haben wir euch schon verschiedene Jahresrückblicke präsentiert. Nach diversen musikalischen Rückblicken (u.a. Deezer, Spotify und Apple Music), den Google Jahrescharts sowie App Store Bestenlisten lassen wir das Jahr nun sportlich ausklingen. Kurzum: Stravas Community Jahresrückblick 2021 ist da.

Stravas Community Jahresrückblick 2021

Viele Sportler werden vermutlich mehrere Apps einsetzen, um ihre sportlichen Aktivitäten zu tracken, mitzuverfolgen und zu analysieren. Neben den Apple Bordmitteln setzen wir dabei unter anderem auf Strava. Die Basis-Funktion ist kostenlos, die Premium-Funktionen könnt ihr über einen In-AppKauf freischalten.

In großen Schritten neigt sich das Jahr dem Ende zu und so eignet sich der Zeitpunkt perfekt, um das Jahr einmal (sportlich) Revue passieren zu lassen. Traditionell zum Jahresende veröffentlicht Strava neben dem allgemeinen Year-in-Sports Report 2021 auch einen Rückblick auf das persönliche Sportjahr seiner Community: Aufgeführt wird etwa, wie viele Tage man aktiv war, wie weit, wie lange und wie schnell man zum Beispiel gelaufen ist oder welche persönlichen Rekorde gebrochen wurden. Zudem sieht man die Anzahl der Aktivitäten, Lieblingssportarten, Kudos – und vieles mehr. Die Daten der Fitness Tracking-App zeigen, dass Sport auch in diesem Jahr für viele Menschen ein wichtiges Ventil war, um dem Corona-Alltag zu trotzen.

Euren persönlichen Jahresrückblick könnt ihr über das eigene Profil auf der Registerkarte „Du“ in der Strava-App aufrufen. Vergewissert euch hierfür, dass die Strava-App auf dem neuesten Stand ist. Die Statistiken werden automatisch aktualisiert. Die Übersicht über euer Sportjahr ist bis zum 18. Januar 2022 verfügbar.

Für mehr spannende Infos könnt ihr euch einen Blick auf die Community Seite werfen, wo nochmal die schönsten Momente des Jahres 2021 zusammengefasst sind. Darunter auch der Trend zum Spazierengehen.