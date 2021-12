In den letzten Tagen intensivieren sich die Gerüchte um einen sogenannten 27 Zoll iMac. Das Gerät soll in der ersten Jahreshälfte 2022 vorgestellt werden. Jüngsten Gerüchten zufolge wird Apple das Gerät in verscheiden bunten Farben anbieten. Setzt der Hersteller auf ein mini-LED oder LCD-Display?

27 Zoll iMac soll in mehreren bunten Farben erscheinen

Ein neuer großer iMac geistert seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Nachdem Apple dem 24 Zoll Modell bereits einen Apple Silicon Chip verpasst hat, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Apple auch dem 27 Zoll Modell ein Upgrade verpasst und den Wechsel von Intel zu Apple Silicon vollzieht. Das Design des 27 Zoll Modells wird sicherlich am 24 Zoll Modell angelehnt sein. Allerdings soll der Rahmen um das Display schwarz und nicht weiß (wie beim 24 Zoll Modell) sein.

Apple bietet den 24 Zoll iMac in sieben bunten Farben an. Digitimes behauptet nun, dass auch der 27 Zoll iMac mehreren bunten Farben erhältlich sein wird.

mini-LED oder LCD Display?

Im selben Atemzug spricht der Branchendienst davon, dass Apple beim 27 Zoll iMac auf ein LCD-Display setzen wird. Dies steht im Widerspruch zum Displayanalysten Ross Young. Dieser sprach zuletzt davon, dass Apple beim großen iMac auf ein mini-LED-Display mit 120Hz setzen wird.

Schlussendlich werden wir bis zur Vorstellung des 27 Zoll iMac abwarten müssen, um erfahren, auf welche Displaytechnologie Apple tatsächlich setzen wird.