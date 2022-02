Die Facebook-Mutter Meta denkt über die Abschaltung von Diensten wie Facebook und Instagram in Europa nach. Das verrät der Jahresbericht des Konzerns, in dem es heißt, dass die Datenschutz-Regeln der EU es dem Unternehmen zu schwer machen, sein Geschäft auf dem Kontinent auszuüben.

Europäische Datenschutzregeln stören Metas Werbegeschäft

Vor allem geht es um den Austausch von Nutzerdaten zwischen Servern des Konzerns in der EU und den USA. Falls Meta nicht die Möglichkeit erhält, seine Daten der europäischen Nutzer auf US-Server zu übertragen, um sie dort zu speichern und zu verarbeiten, könnten Facebook und Instagram in ganz Europa abgeschaltet werden. Das hält zumindest CEO Mark Zuckerberg in seinem Jahresbericht fest.

Ein Streitpunkt ist hierbei auch das potenzielle Verbot zur Verknüpfung von Daten über die Grenzen der jeweiligen Plattform hinaus. Demnach dürften Facebook und Instagram Daten nicht verknüpfen. Zudem sei das sogenannte Microtargeting ein Problem, was womöglich ebenfalls in der EU verboten wird. Microtargeting bezeichnet die gezielte Kommunikation mit Nachrichten, die auf bestimmte Charakteristika einer Person zugeschnitten sind.

Meta gibt sich jedoch noch hoffnungsvoll, dass man eine Übereinkunft mit der EU erzielen könnte. Falls man sich nicht einigt, so das Unternehmen, „werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, unsere wichtigsten Produkte, Facebook und Instagram eingeschlossen, in Europa anzubieten“.

Das sind harte Worte, die wieder mit der bekannten Argumentation, kleinere und mittelständische Unternehmen zu schützen, hervorgehoben werden. Viele Betriebe seien auf die Dienste von Facebook und Instagram wirtschaftlich angewiesen, heißt es in dem Bericht. Dass Meta gänzlich bei uns mit seinen Social-Media-Plattformen verschwinden wird, halten wir jedoch für sehr unwahrscheinlich.

Meta steht derzeit unter Druck. Nach der Mitteilung seiner Geschäftszahlen brach der Meta-Aktienkurs um 27 Prozent ein. Damit hat Meta an einem Tag 240 Milliarden US-Dollar Börsenwert verloren – es war der größte Verlust für ein einzelnes Unternehmen in der Börsengeschichte.