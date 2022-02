Die Public Beta 2 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 ist da. Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 2 für eingetragene Entwickler bereit gestellt hat, können ab sofort auch Teilnehmer am Apple Beta Programm die jüngste Beta herunterladen und ausprobieren.

Public Beta 2 zu iOS 15.4 & iPadOS 15.4 ist da

Mit der Beta 1 bzw. Public Beta 1 hatte Apple bereits zum Ausdruck gebracht, dass es sich beim kommenden X.4 Update um ein großes Update handeln wird. In der (Public) Beta 1 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 waren bereits zahlreiche neue Funktionen an Bord. Als Stichworte dienen Face ID mit Mund-Nasen-Bedeckung (ohne Apple Watch), neue Emojis, Universal Control, 120Hz Animationen in Dritt-Anbieter-Apps auf dem iPhone 13 Pro und Impfzertifikate in der Wallet- und Health-App.

Mit der Beta 2 bzw. Public Beta 2 macht Apple genau da weiter, wo das Unternehmen mit der Beta 1 aufgehört hat. Das „Tap to Pay“-Framework wurde implementiert und zudem gibt es weitere Anpassungen.

Noch befinden wir uns am Anfang der Beta-Phase zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4. Bis zur finalen Freigabe, diese erwarte wir im März, wird Apple noch Bugs beseitigen und das System optimieren.

Hinweis: Mitglieder des Apple Beta Software-Programms raten wir für den Test von Software-Vorabversionen dringend dazu, die Beta-Software auf einem Zweitsystem oder Zweitgerät oder im Falle eines Macs auf einer zweiten Partition zu installieren (also auf Geräten die nicht geschäftskritisch sind).

Update 19:38 Uhr: Auch die PB2 zu macOS 12.3, tvOS 15.4 und watchOS 8.5 ist da.