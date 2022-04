Ihr erinnert euch? Vor wenigen Tagen tauchten konkrete Informationen dazu auf, dass Apple an einem neuen 35W Dual USB-C Ladegerät arbeitet. Nun zeigen sich die erste Fotos, wie dieses neue Apple Netzteil aussehen soll.

In einem Apple Support Dokument ist vor wenigen Tagen ein bislang unveröffentlichtes 35W Dual USB-C Netzteil genannt worden. Nun zeigt sich dieses erstmals auf Fotos. ChargerLAB hat auf Twitter entsprechende Fotos veröffentlicht, die uns einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Apple Zubehörteil geben.

Die Bilder deuten darauf hin, dass das Ladegerät ein kompaktes Design mit nebeneinander angeordneten USB-C-Anschlüssen, faltbaren Metallelementen und kreisförmigen Vertiefungen haben wird, die zusätzlichen Halt bieten, um das Ladegerät aus einer Steckdose zu entfernen. 35W eignen sich zum Laden einer Vielzahl von Apple-Geräten wie iPhones, iPads, dem neuesten MacBook Air und dem HomePod mini.

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022