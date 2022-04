Ein neuer Mac mini wurde im Code der neuesten Studio Display-Firmware entdeckt, was die Gerüchte bestärkt, dass Apple an einem aktualisierten Mac mini arbeitet, der noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Der Entwickler Steve Troughton-Smith teilte auf Twitter mit, dass in iOS 15.4 für das Studio Display ein Verweis auf „Macmini10,1“ gefunden wurde. Diese Modellbezeichnung stimmt mit keinem bereits veröffentlichten Mac mini überein und ist wahrscheinlich die Modell-ID für einen gerüchteweise kommenden Mac mini.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022