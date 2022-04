Im Laufe des Aprils schickt Apple allerhand neue Spiele auf Apple Arcade ins Rennen. Nachdem wir euch letzten Freitag bereits auf „Sonic Dash“ und „Gear.Club Stradele“ hingewiesen haben, geht es heute mit „Bau-Simulator 2“ und „Pro Snooker & Pool 2022“ weiter.

„Bau-Simulator 2“ und „Pro Snooker & Pool 2022“ auf Apple Arcade gestartet

Auf die Apple TV+ Neuheiten hatten wir euch bereits im Laufe des heutigen Vormittags aufmerksam gemacht, nun geht es mit den Apple Arcade Neuankömmlingen wieder.

„Bau-Simulator 2“

Blicken wir zunächst auf Bau Simulator 2 der Astragon Entertainment GmbH. In Bau-Simulator 2 gründet ihr Dein eigenes Bauunternehmen und begebt euch hinter das Steuer von 40+ original lizenzierten Baufahrzeugen von Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS, Mack Trucks, Meiller Kipper und Kenworth. Beim Nachfolger des beliebten Bau-Simulator 2014 könnt ihr nach Herzenslust baggern, riesige Kräne steuern, Baumaterialien verladen, Beton gießen oder die Straßen der Stadt Westside Plains asphaltieren. Bau-Simulator 2 bietet euch ein US-amerikanisches Setting, Straßenbau und viele abwechslungsreiche Aufträge mit den dazu passenden Baufahrzeugen. Expandiere in neue Regionen, vergrößert eure Fahrzeugflotte und meistert über 60 vielfältige und anspruchsvolle Bauaufträge.

„Pro Snooker & Pool 2022“

Spielt ihr gerne Pool Billard oder Snooker? Dann könnt ihr mit „Pro Snooker & Pool 2022“ ein wenig trainieren, zumindest digital.

Nach dem weltweiten Erfolg seiner Sporttitel präsentiert iWare Designs mit Pro Snooker & Pool 2022 jetzt eins der wahrscheinlich realistischsten und spielbarsten Snooker- und Poolspiele für Mobilgeräte. Dank seiner komplett ausgestalteten Spielumgebungen und seiner umfassenden 3D-Festkörper-Physik bietet dieses Spiel alles, um Gelegenheits- wie Hardcorespieler glücklich zu machen.

