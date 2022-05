Knapp einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis Apple Anfang Juni einen ersten Ausblick auf iOS 16 geben wird. Die eröffnende Keynote der Worldwide Developers Conference 2022 ist für den 06. Juni geplant und traditionell wird der Hersteller aus Cupertino über die kommenden großen Softwareupdates sprechen. Wahrscheinlich wird Apple die Keynote nutzen, um auch eine erste Beta für Entwickler zu veröffentlichen. Die erste öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm soll in diesem Jahr allerdings später als gewöhnlich freigegeben werden.

Am heutigen Abend hat Apple mit iOS 15.5 vermutlich eins der letzten großen iOS 15 Updates veröffentlicht. Hinter den Kulissen laufen längst die Arbeiten an iOS 16. Am Abend der WWDC Keynote wird Apple wahrscheinlich die Beta 1 für Entwickler freigeben. In den letzten Jahren veröffentlichten die Verantwortlichen in Cupertino für gewöhnlich die Public Beta 1 gemeinsam mit der Beta 2. In diesem Jahr soll die iOS 16 Public Beta 1 mit der Beta 3 erscheinen. Solltet dies tatsächlich der Fall sein, so würde die Public Beta 1 später als gewöhnlich freigegeben.

Mark Gurman spekuliert, dass die Public Beta 1 etwas hinterher hinken könnte. Der Apple-Insider gibt gleichzeitig zu verstehen, dass sich Apples Pläne noch ändern könnten.

Für gewöhnlich sind die ersten Betas eines großen iOS-Updates noch ziemlich fehlerbehaftet. So empfiehlt Apple, dass Betas nicht auf Produktiv-Geräten, sondern auch Zweit-Geräten installiert werden sollte.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift.

— Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022