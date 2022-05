Exakt zehn Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple am übernächsten Montag die Worldwide Developers Conference 2022 mit einer Keynote eröffnen wird. Im Rahmen des Events wird Apple am 06. Juni erstmals einen Ausblick auf die kommende Generation von iOS, iPadOS, macOS und Co. geben. Kurzum: Apple wird iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 und watchOS 9 ankündigen. Parallel dazu werden die Verantwortlichen in Cupertino sehr wahrscheinlich eine erste Beta zur Verfügung stellen. Nun sickert eine spannende Funktion durch, die macOS 13 erhalten soll. Die Rede ist von einer iCloud-Integration in Time Machine.

Bei der bevorstehenden WWDC 2022 werden traditionell Softwarethemen im Mittelpunkt stehen. Neue Hardware dürfte – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle spielen. In den letzten Wochen sind verhältnismäßig wenige Gerüchte aufgetaucht, wie Apple iOS, iPadOS, macOS und Co. verbessern wird.

Kurz vor dem Wochenende meldet sich Twitter-Nutzer „MajinBuOfficial“ zu Wort und wirft seinen Hut in Sachen macOS in den Ring. Der Leaker, der in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, spricht davon, dass Apple das Backup-Tool „Time Machine“ mit macOS 13 komplett überarbeiten wird. Das Feature, welches mit Mac OS X 10.5 Leopard im Jahr 2007 eingeführt wurde, sorgt dafür, dass ihr komfortabel Backups eures Macs anlegen könnt.

According to what is reported by my source l on macOS 13 there should be a version of Time Machine (Mac backup system) completely redone, integrated with iCloud Drive. In addition, Apple is expected to introduce new AirPorts in November #Apple #AppleRumor

