Apple hat am gestiegen Abend die Beta 3 zu iOS 16 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich wieder intensiver mit dem kommenden iPhone-Update zu beschäftigen. Dieses Mal hat Apple auf der einen Seite Bugs behoben und die Leistung des Systems optimiert und auf der anderen Seite die ein oder andere Neuerung implementiert.

Schon jetzt können EKG App und Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus potenzielle Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib) erkennen. Mit iOS 16 und watchOS 9 können Nutzer, bei denen Vorhofflimmern diagnostiziert wurde, die von der FDA freigegebene Vorhofflimmern History Funktion aktivieren. Sie liefert euch wichtige Infos, unter anderem darüber, wie häufig ihr Herzrhythmus Anzeichen von Vorhofflimmern aufweist, was tiefere Einblicke in ihren Gesundheitszustand zulässt.

Diese Funktion hat bis dato nur eine Freigabe in den USA erhalten und steht zum Start auch nur US-Nutzern zur Verfügung.

Die geteilte iCloud Fotomediathek ermöglicht ein reibungsloses Teilen von Fotos in der Familie. Dazu ist diese Neuerung als separate iCloud Mediathek angelegt, in der bis zu sechs Nutzer zusammenarbeiten und Inhalte beitragen oder erleben können. Diese Neuerung hat Apple mit der Beta 3 nun erstmals implementiert.

Apple hat gestern zwei Initiativen vorgestellt, die dabei helfen sollen Nutzer zu schützen, die persönlich von einigen der raffiniertesten digitalen Bedrohungen betroffen sind, wie beispielsweise von privaten Unternehmen, die staatlich geförderte Spionagesoftware entwickeln. Höhere Infos haben wir hier für euch zusammengetragen.

Für den Sperrbildschirm gibt es nun 12 verschiedene Schriftarten, die ihr verwenden und so den Sperrbildschirm individualisieren könnt.

Mit der Beta 3 steht euch das Kalender-Widget für den Sperrbildschirm zur Verfügung.

Die Erinnerungen-App kann euch optional nun die fällige und überfällige Anzahl an Tasks im Badge am Icon anzeigen.

Die Erdkugel rutscht ein Stück tiefer auf dem Sperrbildschirm und wird wird so nicht mehr von Widgets verdeckt.

Der Bildschirm zur Anzeige der iOS-Version für leicht angepasst.

Apple integriert das Clown-Fish-Hintergrundbild, welches. Man vom Original-iPhone aus dem Jahr 2007 kennt.

Some users appear to be seeing a new Clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3. This is the wallpaper Steve Jobs used when the original iPhone was announced in 2007 — but it never actually ever shipped with any iPhone. Here we are 15 years later. https://t.co/OLTvb1KVJG

— Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022