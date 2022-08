Über vier Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass Apple an der TV-Adaption von Gregory Roberts Roman „Shantaram“ arbeitet. Nun gibt Apple TV+ einen ersten Ausblick auf „Shantaram“. In der Drama-Serie ist Charlie Hunnam in der Hauptrolle zu sehen. Startschuss ist der 14. Oktober.

„Shantaram“: Apple TV+ gibt ersten Ausblick auf neue Drama-Serie

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „Shantaram“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Drama-Serie mit Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“), die auf dem internationalen Bestseller-Roman von Gregory David Roberts basiert. Die Apple Original-Serie ist eine hoffnungsvolle filmische Liebesgeschichte, gepaart mit einem spannenden epischen Abenteuer, das der Reise eines Mannes zur Erlösung durch ein Land folgt, das sein Leben verändert.

„Shantaram“ feiert am Freitag, den 14. Oktober 2022 sein weltweites Debüt. Zum Start stehen die ersten drei Folgen bereit, anschließend folgen immer freitags bis zum 16. Dezember 2022 neue Episoden. Insgesamt besteht die Serie aus 12 Episoden.

„Shantaram“ folgt einem Flüchtling namens Lin Ford (Hunnam), der versucht, sich im pulsierenden und chaotischen Bombay der 1980er zu verirren. Allein in einer fremden Stadt kämpft Lin darum, den Ärger zu vermeiden, vor dem er an diesem neuen Ort davonläuft. Nachdem Lin sich in eine rätselhafte und faszinierende Frau namens Karla verliebt hat, muss er sich zwischen Freiheit oder Liebe und den damit verbundenen Komplikationen entscheiden.

Neben Hunnam sind in der Serie auch Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Shiv Palekar. und Matthew Joseph zu sehen.