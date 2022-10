Das iPhone 14 Plus wäre fast in Vergessenheit geraten. Spätestens die gestern veröffentlichten Reviews haben uns noch einmal daran erinnert, dass dieses Modell am heutigen Freitag seinen Verkaufsstart feiert. Kurzum: Das neue iPhone 14 Plus ist ab sofort erhältlich. Vorbestellen konntet ihr das Gerät bereits seit dem 09. September

Heute Verkaufsstart: iPhone 14 Plus

Apple hatte Anfang September die neue iPhone 14 (Pro) Familie vorgestellt und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max auf der einen Seite und das iPhone 14 Plus auf der anderen Seite zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihren Verkaufsstart feiern. Während die drei zuerst genannten iPhone-Modelle bereit seit wenigen Wochen verfügbar sein, geht es heute mit dem iPhone 14 Plus weiter.

Genau wie beim 6,1 Zoll iPhone 14 setzt Apple auch beim 6,7 Zoll iPhone 14 Plus auf den A15 Bionic Chip mit 5-Core GPU, ein neues Zwei-Kamera-System, Unfallerkennung und einem bei Smartphones einzigartigen Sicherheitsdienst mit Notruf SOS über Satellit (die zuletzt genannte Funktion startet im November zunächst in den USA und Kanada). Zudem bewirbt Apple das iPhone 14 Plus mit der besten Batterielaufzeit bei einem iPhone.

Das iPhone 14 Plus ist ab sofort nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Singapur, Spanien,Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und mehr als 30 weiteren Ländern und Regionen erhältlich. Am 14. Oktober geht es dann in Malaysia, Saudi-Arabien, der Türkei und 20 weiteren Ländern und am 28. Oktober in Brasilien, Kolumbien und Mexiko weiter.

iPhone 14 Plus wird in Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und PRODUCT(RED) sowie mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB ab 1.149 Euro über den Apple Online Store angeboten.