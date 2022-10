Im Juni dieses Jahres schickte Apple gleichermaßen die Beta-Phase zu iOS 16 und iPadOS 16 ins Rennen. Allerdings zeichnete sich bereits während der Entwicklung ab, dass die großen Updates für iPhone und iPad nicht gemeinsam veröffentlicht werden. Bereits im Auggust gab Apple bekannt, dass sich iPadOS 16 bis Oktober verzögert. Nun wird erstmals ein konkreter Termin gehandelt.

Gurman: iPadOS 16.1 erscheint in der letzten Oktober-Woche

Die Apple Webseite spricht nach wie vor davon, dass iPadOS 16 und macOS Ventura im Laufe des Oktobers freigegeben werden. Nun sickert ein erster konkreter Termin durch. Am 24. Oktober soll es soweit sein.

Wir holen noch einmal etwas weiter aus. Die Freigabe der großen iPhone- und iPad-Updates verläuft in diesem Jahr etwas anders, als wir es aus den letzten Jahren gewohnt sind. Während iOS 16 bereits seit September bereit steht, wird iPadOS 16 in Form von iPadOS 16.1 noch folgen. Parallel dazu wird Apple auch iOS 16.1, macOS Ventura, watchOS 9.1 und Co. freigegeben.

Der Monat Oktober „plätschert“ so vor sich hin. Bis dato hat Apple noch keine Einladungen für ein Oktober-Event verschickt. Jüngsten Erkenntnissen zufolge wird Apple seine Oktober-Neuheiten nicht per Event, sondern per Pressemitteilung ankündigen. Apple-Insider Mark Gurman mischt sich nun erneut in die Diskussion ein und spricht von der Woche ab dem 24. Oktober. Unter anderem stützt er seine These auf die Vergangenheit. So hat Apple regelmäßig die Woche der Bekanntgabe der Quartalszahlen genutzt, um den ein oder anderen Verkaufsstart durchzuführen.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October. — Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

So könnte Apple diese oder kommende Woche neue iPads und Macs ankündigen, am 24. Oktober die Software-Updates freigeben und kurz darauf den Verkaufsstart der Neuheiten feiern.