Tony Fadell, auch bekannt als der Vater des iPod, hat offenbar nicht vor, sich in nächster Zeit zur Ruhe zu setzen. Nachdem er mit Nest sein eigenes Unternehmen gegründet und vor einigen Jahren an Google verkauft hatte, tritt Fadell jetzt in den Vorstand des Halbleiterunternehmens Arm ein.

Tony Fadell im Verwaltungsrat von Arm

Tony Fadell wird dem Halbleiter-Riesen Arm dabei helfen, das hauseigene Chip-Design weiter zu optimieren. So berichtet CNET, dass Fadell dem Vorstand von Arm beigetreten ist, um das Unternehmen zu unterstützen, da Arm seine Technologie auf mehr Geräte ausweiten will.

Tony Fadells Geschichte mit Arm geht weit über diese neue Rolle hinaus. In der Vergangenheit war er dafür verantwortlich, die Verwendung von Arm-Chips im iPod und in der Folge im iPhone voranzutreiben. Die Arm-Architektur hat sich so effizient erwiesen, dass sie heute für Computerchips wie den M1 und M2 von Apple verwendet wird.

Der Hauptgrund, warum Fadell die Arm-Designs den Alternativen vorzog, war der niedrige Stromverbrauch. Die Leistung durfte nicht auf Kosten einer schlechten Akkulaufzeit gehen. Da der Stromverbrauch heute auch bei PCs und Servern eine wichtige Rolle spielt, ist der Fokus von Arm auf geringen Stromverbrauch noch wichtiger, so Fadell.

Fadell erklärte gegenüber CNET er erwarte, dass er bei Arm „eine Mentalität auf Systemebene“ einbringen werde, da er „an den Endverbraucher“ denke. Fadell wurde vom CEO des Unternehmens, Rene Haas, eingeladen, mit Arm zusammenzuarbeiten. Er stellte Fadell als neues Mitglied des Vorstands erstmals während des Web Summit 2022 in Lissabon vor.

Bisher gibt es nicht viele Details darüber, welche Aufgaben genau Fadell bei Arm übernehmen wird, aber die Ankündigung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen. Im Jahr 2020 kündigte Apple an, dass man seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf seine eigenen Arm-basierten Chips umstellen wird. Die starke Position will Arm in Zukunft weiter ausbauen und auch andere Hersteller von den Vorteilen der Chip-Architektur überzeugen. Nach der geplatzten Übernahme durch Nvidia, plant Arm nun einen Börsengang, um Kapital für die Zukunftspläne zu generieren.