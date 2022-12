Google setzt seinen Versuch fort, Apple davon zu überzeugen, den Messaging-Standard RCS (Rich Communication Services) zu übernehmen. So hat der Suchmaschinenriese einen neuen Blog-Beitrag zum 30-jährigen Geburtstag der SMS veröffentlicht und bewirbt bei der Gelegenheit die Vorteile von RCS. Natürlich darf hierbei eine Spitze gegen Apple nicht fehlen, und so deutet Google an, dass Apple den Fortschritt aufhalten würde.

Google wünscht sich RCS auf dem iPhone

Der Chat-Dienst RCS ist ein neuer Standard für vernetzte Nachrichten, der als Nachfolger von SMS und MMS gehandelt wird. Die Alternative zur SMS würde Android und iOS etwas näher zusammenbringen. Google führt eine langwierige Kampagne, um Apple unter Druck zu setzen, damit das iPhone auch RCS unterstützt.

Googles neuester Vorstoß findet sich in einem Blog-Beitrag, in dem man verkündet, dass diese Woche der 30. Jahrestag des SMS-Standards gefeiert wird, da die erste SMS am 3. Dezember 1992 verschickt wurde. Google argumentiert, dass es an der Zeit für ein Update ist und wirft Apple vor, dass das Unternehmen zu langsam sei.

Während Google RCS von Grund auf neu entwickelt hat (nicht zuletzt dank des zunächst mangelnden Engagements der Mobilfunkanbieter), würde es laut Google die Möglichkeit eröffnen, dass Android- und Apple-Geräte die gleichen Funktionen für das Messaging nutzen, einschließlich Tippen, Lesebestätigungen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und mehr.

Apple hat kein Interesse an RCS

Es wird nicht die letzte Spitze gegen Apple gewesen sein. Immerhin hat Google bereits eine „Get the Message“ Webseite über RCS und Apples mangelnde Akzeptanz der Funktion veröffentlicht. Hier heißt es, Apple soll „reparieren, was kaputt ist“, indem sie von SMS auf RCS umsteigen.

Ob Apple auf den RCS-Zug aufspringen wird, ist fraglich. Mit iMessage hat Apple im Grunde alles, was das Unternehmen möchte. In einem Interview sagte Apple CEO Tim Cook, dass dies keine Priorität sei. „Ich sehe nicht, dass unsere Nutzer von uns verlangen, dass wir jetzt viel Energie in diese Sache stecken“, erklärte Cook.